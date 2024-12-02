便民再升級 竹市12月起推出長照交通接送線上申請服務

讓市民申請長照交通接送服務（補助券）更加便捷，並響應環保政策及推動電子化作業，新竹市府今宣布，本月起推出114年度長期照顧交通接送線上申請服務，市民只需透過網路系統申請，並經審核通過後，可選擇親自至竹市衛生局領取補助券，或選擇郵寄掛號領取，進一步提升服務品質，讓申請過程更加便利。

市府指出，自2017年起，新竹市民在申請長期照顧交通接送服務補助券時，必須親自前往衛生局填寫申請表並領取車券，不僅耗時，更對年長者、行動不便者及居住偏遠地區的民眾造成困擾。為改善此情況，市府除允許服務使用者的家屬代為申請外，對於無家屬照顧的獨居長者，還能委託鄰里長、居服員、個管師或社工等協助透過網路辦理補助券申請。不僅保障長照需求長者的就醫權益，更有效減少因地理位置或身體狀況帶來的不便。

衛生局表示，為提供更優質的服務，竹市長照交通接送服務合作單位數量已擴增至8家，包括6家長照專車服務單位和2家特約計程車服務單位，市民可享有更多選擇及更靈活的服務安排。經長期照顧管理中心評估，符合長照需求等級2至8級的民眾，皆能透過網路申請長照交通接送服務補助券。此外，市民可提前一周向長照交通特約單位預約申請，進一步提升便利性。

衛生局說明，民眾可透過網路申請長照交通接送服務補助券，在申辦過程中，申請者及其家屬需依照系統提示，審閱並確認電子化契約內容，並勾選同意後，逐步填寫資料。資料填寫方式將由以往的紙本影印及黏貼方式改為拍照上傳。

完成後，申請者將收到簡訊通知「審查通過」，並可根據個人需求選擇以下領取方式：一、本人親領（需攜帶簡訊及身份證正本）；二、代理人親領（需攜帶簡訊及長照使用者身份證正本）；三、郵寄掛號（請確認收件地址，以免影響權益）。若民眾在網路申辦過程中有任何疑問，歡迎撥打新竹市長期照顧管理中心電話03-5355283，或電洽車券業務承辦人（03-5355191轉253）詢問操作方式。

衛生局提醒，若有長照交通接送就醫需求，尤其是居住在竹市的65歲以上失能長者、50歲以上失智症患者或失能身心障礙者，請儘早了解並申請相應服務。可參閱新竹市衛生局長期照顧管理中心的交通接送服務網頁( https://www.hcchb.gov.tw/service_a.php?%20service_id=4 )。此外，對於有任何長照服務需求的市民，亦可撥打長照專線1966，將有專人為提供相關服務與協助。