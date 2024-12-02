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苗縣竹南委外停車場收費會勘 首波500車格月底前上路

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
今天上午邀縣府主管業務單位共同會勘，初期將先以大埔地區6處及山佳停車場、苗北藝文中心旁的停車場，約規畫500車格，最快12月底前會上線，每半小時10元。圖／竹南鎮公所提供
今天上午邀縣府主管業務單位共同會勘，初期將先以大埔地區6處及山佳停車場、苗北藝文中心旁的停車場，約規畫500車格，最快12月底前會上線，每半小時10元。圖／竹南鎮公所提供

苗栗縣竹南鎮近年受惠竹科竹南園區，人口不斷攀升，停車需求日增，鎮公所盤點鎮內16處路外停車場，計畫辦理委外管理收費，今天上午邀縣府主管業務單位共同會勘，初期將先以大埔地區6處及山佳停車場、苗北藝文中心旁的停車場，約規畫500車格，最快12月底前會上線，每半小時10元。

竹南鎮受惠竹科竹南園區帶來就業機會，人口成長，2021年8月超越縣治所在地苗栗市，成為全縣人口第二多鄉鎮市，迄今年10月底達9萬524人，僅次頭份市10萬7395人 。

人口增長也衍生停車問題，竹南鎮公所2022年5月起，針對市區中正路、光復路等10條街道，及路外的立達停車場實施收費。隨著台積電進駐竹南，及300公頃竹南科擴大及崎頂產業園區也獲行政院核定納入大矽谷計畫，停車需求預期更為迫切。

竹南鎮公所表示，經盤點鎮內16處路外停車場，發現因未納入收費，許多停車格有遭長期占用或廢棄車輛霸占情形，因此研議委外管理收費，目前由廠商整理規畫共有1081格汽車停車位，本月起分階段施工及收費。

其中，首波第二（科專五路、大埔二街口）、第三（科專五路、大埔三街口）、第四（科專五路、大埔五街口）、第五（科專一路、仁愛路）、第七（仁愛路、大埔街）、第八（大埔七街、大埔十街）、山佳（龍山路三段、佳北二街）、重劃區（公北一路、公園一街）等8處路外停車場、約500格，已由廠商送審申請營運許可證，今天上午會同縣府會勘，預計近日經核發停車場證後，廠商即可進場整理場地，最快12月底前實施收費。

停車場 大埔 苗栗縣 重劃區

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