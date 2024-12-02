竹東社宅涉文資緩建 文化局開審議會討論

內政部委託國家住都中心規畫在新竹縣竹東鎮新建「東林好室」社會住宅，原訂8月動工，由於基地後方是「竹東林場宿舍群」，牽涉到文資問題而暫緩，地方也盼保留此地還原林業特色。竹縣文化局回應，17日將開文資審議會，希望達成雙贏。

「東林好室」社宅基地位於竹東鎮仁愛段668號地，規畫新建地下3層、地上11層的建築物，共90戶。但社宅消息一出，引來地方不同意見。

文史工作者黎許傳說，該區見證林業發展，也是竹東到大壩尖山的綠色觀光廊道之一，希望這裡不要蓋高樓，已提案建議至資源莊1公頃多土地蓋社宅。

竹東鎮民代表葉日嘉說，社宅基地過去屬於竹東林場宿舍一部分，希望社宅選址能多考量，保存文資聚落的完整性。縣議員上官秋燕認同保存文資，也要兼顧社宅需求，讓買不起房的年輕人受惠。

新竹縣文化局指出，「東林好室」社會住宅基地位於竹東林場宿舍群列冊追蹤範圍內，11月已召開第2次審查會，會中委員認為東林路148巷串聯了聚落建築群的生活紋理，是聚落重要的生活路徑，希望「東林好室」社宅規畫盡可能讓景觀風貌及文化體驗具有延續性，回應在地民眾的需求。

文化局也說明，已提供竹東林場宿舍群的文資價值評估報告供住都中心參閱，依據委員建議調整社宅規畫，讓文化資產保存與空間再生達到雙贏。