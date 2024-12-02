推動行人友善設施 桃市民組協會

行人地獄議題受矚目，桃園今年1到10月有19名行人因交通事故死亡，數據全台最高。多名桃園市民昨天自發成立「桃園市人本交通推動協會」，將透過活動訴求市府增設友善行人設施。桃市府回應，已逐步改善步行環境，期待未來與民間合作推動。

桃園市人本交通推動協會昨下午在建國雲林市民活動中心舉辦成立大會，會中投票選出大學生黃宥霖擔任理事長，其他成員來自教育界及各行各業，目前會員30多人。

活動除有路權團體參與，市議員王珮毓、李宗豪、黃瓊慧、黃崇真、黃敬平、黃婉如、林政賢等民代不分藍綠出席支持。

行人零死亡推動聯盟理事長陳愷寧說，據交通部統計，桃園今年1到10月的交通死亡人數有137人，其中19人是行人；雖自己不是桃園人，但從台北開車南下，可看到很多地方路肩過寬，又沒規畫庇護島或人行道，顯示桃園道路設計仍不完善。

議員黃敬平、黃崇真、李宗豪、王珮毓、黃瓊慧等人則提到地方興建人行道的困境，當要執行時，常遭遇店家或社區反對，認為壓縮到停車空間，得花時間溝通。建議市府施作時提出具體方案，說明停車格總數不會減少，只是重新規畫空間配置，才能說服居民支持。

「人人都是行人，走路才是最貼切生活的一部分。」黃宥霖說，台灣很多交通事故不是意外，而是系統性沒做好造成的交通暴力；做好人行道不只提升用路安全，還能促進經濟，讓人們方便走路到店家。

黃宥霖說，協會成立後第一個活動會與中原大學合作，12月在中壢區中北路舉辦「試圍計畫」，將原有機車格往外推，內側作為人行道，同時舉辦「散步節」邀請民眾體驗，了解人行道的好處。

桃市府都發局、交通局指出，桃園從2023年推動人本交通城市步行環境，優先針對中壢、桃園舊市區包括桃園區景福宮周邊、中正路、民權路與成功路及中壢區博愛路、康樂路與復興路等，跨局處打造人本示範街區，提升舊街區步行體驗，未來將持續以人為本推動交通規畫與設計。