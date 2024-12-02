星期評論／首長借力使力 爭取資源手腳要快

桃園市長張善政近日與竹竹苗3縣市首長商議「桃竹苗大矽谷」計畫推動方案，被眾人推選為「共主」，但他否認，謙稱只是利用出席行政院會替大家發聲；其實，共主也好，窗口也罷，重要的是替地方爭取資源要積極，眼明手快才能不落人後。

就行政資源而言，誠如張善政所說，身為直轄市首長，每周可列席參與行政院會，趁著院會時機與中央官員面對面，直接反映地方需求與問題，溝通管道遠比其他3縣市暢通，也能及時獲得反饋。

若論個人資歷，理工出身的張善政不僅有科技人的思維，還有國科會企劃處長、科技部長與行政院長等歷練，具備跨縣市整合發展的視野高度與遠見。

此外，張善政在國發會與科管局也有不少老同事，彼此有默契與信任，也熟稔科技產業需求，確實適合當「共主」。

不過，張善政若當「共主」，可能面臨諸多質疑；桃園除了爭取大矽谷計畫支持既有的航空城與龍科三期水電基礎建設，尚未公布其他儲備基地規畫，而議員多次在議會要求市府提出其他具體爭取項目無果，大矽谷藍圖不明。

此外，國土計畫法暫定明年5月上路，中央點名桃園、苗栗未交國土功能分區圖。苗栗預計年底送出，桃園則待國土計畫專案通盤檢討出爐，12月辦完巡迴說明，明年2月才會書圖併送，難保不會影響大矽谷整體計畫推動。

另一方面，中央經費有限，餅不可能無限擴大，縣市之間為了爭取資源，存有競合關係，況且中央除了推動桃竹苗大矽谷，還有中彰投、宜花東、基隆河河谷廊帶等5大區域治理計畫，不只桃園，其他直轄市長也有「共主」之勢，張善政不該只居於「窗口」。

儘管行政院長卓榮泰曾說「目前桃竹苗大矽谷計畫最成熟」，但其他計畫也可能超車，在竹竹苗首長順水推舟下，張善政應借力使力，主動向中央發聲、溝通，並加緊腳步爭取資源、協調排除障礙等，一舉率領極具發展潛力的桃竹苗轉骨前行，攜手中央成就大矽谷，未來也有機會再上層樓。