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人行道蓋不起來 桃園市民自組協會盼拯救行人地獄

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
多位桃園市民今下午自發成立「桃園市人本交通推動協會」，多位藍綠民代出席活動表達關注。記者朱冠諭／攝影
多位桃園市民今下午自發成立「桃園市人本交通推動協會」，多位藍綠民代出席活動表達關注。記者朱冠諭／攝影

行人地獄議題受矚，多位桃園市民今下午自發成立「桃園市人本交通推動協會」，多位藍綠民代出席活動表達關注，但也直言設置人行道知易行難。協會理事長黃宥霖說，桃園行人安全感受度低，人行道的好處需加強推廣，未來也將訴求市府增設簡單可行的友善行人設施。

桃園市人本交通推動協會今在建國雲林市民活動中心舉辦成立大會，會中投票選出大學生黃宥霖擔任理事長，其他成員包含教育界及各行各業人士，目前有30多名會員。今活動除有路權團體參與，市議員王珮毓、李宗豪、黃瓊慧、黃崇真、黃敬平、黃婉如、林政賢等民代也親自出席。

行人零死亡推動聯盟理事長陳愷寧表示，據交通部統計，桃園今年1到10月的交通死亡人數有137人，其中19人是行人，數據是全台最高；雖自己不是桃園人，但從台北開車南下，可看到很多地方路肩過寬，又沒規畫庇護島或人行道，顯示桃園道路設計仍不完善。

議員黃敬平直言，興建人行道困難重重，如靠近平鎮區義興國小的平安路，車來車往應該要有人行道，里長做民調時，贊成取消路邊停車者更占多數，但要執行時，反對的人就出來抗爭，逼得區公所只好暫停。

議員黃崇真、李宗豪、王珮毓、黃瓊慧也說，台灣道路必須改善，但畫設人行道時常會遇到店家反對，擔心影響到門前停車空間，在透天厝林立的老社區，推動人行道更是困難重重，需要很多溝通，建議市府施作時能提出具體方案，說明停車格總數不會減少，只是重新規畫空間配置，才能說服居民支持。

「人人都是行人，走路才是最貼切生活的一部分。」黃宥霖說，台灣很多交通事故不是意外，而是系統性沒做好造成的交通暴力；大眾普遍不了解人行道的好處，其實人行道不只能避免車輛轉彎時與機車側撞，還能促進經濟，讓人們方便走路到店家。

黃宥霖表示，協會成立後第一個活動會與中原大學合作，12月在中壢區中北路舉辦「試圍計畫」，將原有機車格往外推，內側作為人行道，同時舉辦「散步節」帶民眾一起體驗，盼讓更多人了解人行道的好。

多位桃園市民今下午自發成立「桃園市人本交通推動協會」，多位藍綠民代出席活動表達關注。記者朱冠諭／攝影
多位桃園市民今下午自發成立「桃園市人本交通推動協會」，多位藍綠民代出席活動表達關注。記者朱冠諭／攝影
多位桃園市民今下午自發成立「桃園市人本交通推動協會」，行人零死亡推動聯盟理事長陳愷寧認為，桃園道路設計仍不完善。記者朱冠諭／攝影
多位桃園市民今下午自發成立「桃園市人本交通推動協會」，行人零死亡推動聯盟理事長陳愷寧認為，桃園道路設計仍不完善。記者朱冠諭／攝影

人行道 桃園 行人地獄

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