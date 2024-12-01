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桃園仙草花紫爆吸睛逾60萬人打卡 園區開放延至12/8

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
「台版普羅旺斯」桃園仙草嘉年華今天人潮爆滿，總共超過60萬人次參觀，紫色仙草花海「紫爆」吸睛。圖／市府農業局提供
「台版普羅旺斯」桃園仙草嘉年華今天人潮爆滿，總共超過60萬人次參觀，紫色仙草花海「紫爆」吸睛。圖／市府農業局提供

桃園市2024桃園仙草嘉年華在楊梅休閒農業區展期至今天下午圓滿閉幕，今年紫色仙草花海「紫爆」吸睛，吸引超過60萬人次遊客參觀朝聖，市府農業局長陳冠義表示，隨著仙草花盛開，為讓更多民眾欣賞美景，園區將持續開放至12月8日，請民眾把握最後一周機會，到楊梅感受浪漫仙草花海之美。

有「台版普羅旺斯」之稱的桃園仙草嘉年華，在楊梅休閒農業區登場推廣仙草活動，今年邁入第6年，為期9 天活動，隨著一股浪漫紫色花海打卡潮，今年更推出「遊樂園」主題，打造繽紛童趣的仙草樂園，「花田奇幻狂想曲」由紅鼻子馬戲團逗趣表演、「Theseus忒修斯」樂團的民謠等壓軸表演，伴隨浪漫紫色仙草花海，吸引大批人潮參觀畫下句點。

今年仙草花節尤其結合地方特色農場，推出豐富的農事體驗活動，包括小小青農仙草種植、仙草手作點心、客家美食、地瓜焢窯、多肉組盆、挖蓮藕等，吸引遊客親手DIY參與，覺得十分新鮮有趣，此外，首度與工業技術研究員合作、採用「常溫土壤生物可分解材料」取代傳統PE農膜，減少碳排放及廢棄物。

陳冠義表示，為響應永續農業精神，活動應用智慧農業技術，GPS定位、微型氣象監測系統，精準控制作物生長，減少碳排放，今年活動更榮獲2024年繆斯設計獎「概念設計類」金獎，增添殊榮。

桃園仙草嘉年華至今天閉展，隨著紫色花海繼續開放，明天（2日）至8日止，繼續開放民眾參觀花海，不過現場不再執行交通管制及提供接駁服務，民眾、遊客進入仙草花田區時，務必自行注意腳步及自身安全，避免危險。

「台版普羅旺斯」桃園仙草嘉年華今天人潮爆滿，總共超過60萬人次參觀，紫色仙草花海「紫爆」吸睛。圖／市府農業局提供
「台版普羅旺斯」桃園仙草嘉年華今天人潮爆滿，總共超過60萬人次參觀，紫色仙草花海「紫爆」吸睛。圖／市府農業局提供
「台版普羅旺斯」桃園仙草嘉年華今天人潮爆滿，總共超過60萬人次參觀，紫色仙草花海「紫爆」吸睛。圖／市府農業局提供
「台版普羅旺斯」桃園仙草嘉年華今天人潮爆滿，總共超過60萬人次參觀，紫色仙草花海「紫爆」吸睛。圖／市府農業局提供
「台版普羅旺斯」桃園仙草嘉年華今天人潮爆滿，總共超過60萬人次參觀，紫色仙草花海「紫爆」吸睛。圖／市府農業局提供
「台版普羅旺斯」桃園仙草嘉年華今天人潮爆滿，總共超過60萬人次參觀，紫色仙草花海「紫爆」吸睛。圖／市府農業局提供

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