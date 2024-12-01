中壢朝聖之路走讀中壢事件地景 挖掘認識中壢文化歷史

今年「台灣人民自救宣言」發表第60周年，魏廷朝人權文教協會今天舉辦中壢朝聖之路走讀活動，走訪中壢事件人權發展文史地標、魏廷朝故居舉辦音樂會，紀念台灣民主艱辛歷程，市議員、魏廷朝人權文教協會理事長魏筠說，現在很多年輕人不知道台灣民主歷史，以走讀中壢方式，紀念她父親魏廷朝與「自救宣言」，別具意義。

台灣民主先驅魏廷朝與謝聰敏、彭明敏1964年發表「台灣人民自救宣言」，主張國會全面改選、台灣前途由人民自決。這分出自魏廷朝手筆的歷史文件，在台灣民主過程扮演重要角色，魏筠表示，她父親魏廷朝發表自救宣言後成為政治犯，坐了17年3個月又7日的政治牢，今年自救宣言60周年舉辦這項走讀活動紀念。

這項「中壢朝聖之路」走讀由一行20多人徒步方式，走訪中壢事件的人權發展與文史地標，走讀路線從中壢區壢景町（警察局日式宿舍群）起、途經中壢事件起源地的中壢國小、彰化銀行（德星醫院舊址）、運春旅舍、志昇書局舊址，及魏廷朝故居，跟著講述中壢小故事，深度認識中壢在地文化。

最後在中壢魏廷朝故居舉辦音樂會，由2名日本音樂演奏者演奏台灣歌曲，與走讀民眾交流，魏廷朝鄰居盧廷浩分享「大魏」魏廷朝生前生活點滴，盧說，大魏給鄰居感覺有如老朋友，有求必應，有如一本字典。文史工作者巫秀淇以自己在寶島電台主持節目，2006年與受邀主持節目的「大魏」常常碰頭聊天，巫分享「大魏」小故事受惠良多。