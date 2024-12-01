棒球旋風 桃消「棒球九宮格」宣導 孩童搶玩寓教於樂

近期入冬氣溫下降，桃園義消中隊聯合桃園市財團法人僑蓮文化藝術基金會及善心企業，今在桃園區東埔公園舉辦寒冬送暖愛心活動，同時偕同桃園區消防分隊，現場擺設防火宣導關卡，其中一關「棒球九宮格」剛好搭上近期棒球熱，吸引許多大小朋友體驗，民眾邊玩邊學習知識，營造更安全與溫馨的社區環境。

今活動現場設有五大關卡，大小朋友透過一系列互動體驗，在玩樂中學習各種防災與救護知識，包括「防災大富翁」、「棒球九宮格」、「小火快逃濃煙關門」、「妙手回春」及「消防小英雄出發」。其中最受歡迎的關卡「棒球九宮格」，適逢世界棒球12強賽，中華隊奪下史上首座冠軍，吸引許多小朋友爭相挑戰，模仿偶像投球姿勢，現場充滿歡笑與加油聲，大家在遊戲中寓教於樂，增進防災意識。

桃園義消中隊中隊長傅章貴表示，感謝基金會和善心企業共同支持此次寒冬送暖活動，希望這項善舉能啟發更多人參與，關注社會中仍需援助的弱勢族群和邊緣戶家庭，讓大家齊心協力，傳遞溫暖與關懷，為需要幫助的人們送上祝福。