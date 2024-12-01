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拚扭轉人生 苗栗家扶中心幫8名家長考取中餐丙級證照

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗家扶中心「家長生涯發展帳戶─中餐技能與理財」培力方案，今天成果發表會，8名家長考取中餐丙級證照秀出成果。圖／苗栗家扶中心提供
苗栗家扶中心「家長生涯發展帳戶─中餐技能與理財」培力方案，今天成果發表會，8名家長考取中餐丙級證照秀出成果。圖／苗栗家扶中心提供

苗栗家扶中心為期9個月「家長生涯發展帳戶─中餐技能與理財」培力方案，今天成果發表會，8名家長考取中餐丙級證照，有家長拿到人生第一張證照，他們開心分享，希望運用所學開店扭轉生活。

成果發表會今天在苗栗家扶中心苑裡服務處辦理，8名從方案所學烹調料理，會場飄散香味，家扶中心指出，方案今年3月至11月安排理財、賦能與技能，提升家長經濟管理能力，並對於未來職涯規畫，產生正向影響力。

方案8名家長考取中餐丙級證照，平均年齡43歲，其中，小婷媽媽全職主家庭主婦有10餘年時間，家庭經濟陷入困境後，思考回歸職場的可能性，報名參加方案拿到人生第一張證照，也設定下一個目標是累積資本，回歸勞動市場努力工作存錢，有了資本後，就能規畫創業，開立一間屬於自己的可麗餅小攤。

此外，小林媽媽多年前因家暴結束婚姻，帶著國小的兒子離鄉背井來苗栗，過著三餐不穩定的生活，家扶中心伸出援手，她克服左手因車禍受傷影響敏捷度，及模糊的視力，考取中餐丙級證照，希望不久的將來開小吃攤。

家扶中心指出，經濟弱勢家長一邊照顧孩子、一邊賺錢養家，想要累積資產，進而完全脫離貧窮，若單純倚賴政府、社福團體補助，難以跳脫貧窮世襲的困境，家長生涯發展帳戶培力方案有助擴展個人軟硬實力，成為扭轉生活的利器。

苗栗家扶中心「家長生涯發展帳戶─中餐技能與理財」培力方案，今天成果發表會，8名家長考取中餐丙級證照秀出成果。圖／苗栗家扶中心提供
苗栗家扶中心「家長生涯發展帳戶─中餐技能與理財」培力方案，今天成果發表會，8名家長考取中餐丙級證照秀出成果。圖／苗栗家扶中心提供

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