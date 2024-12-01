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桃市垃圾費何時隨袋徵收？ 環保局：擬先從非家戶垃圾開始

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市遲未在全市實施垃圾費隨袋徵收，市府環保局回應，計畫將非家戶垃圾如公有市場等先納入試辦，一般家戶將持續收集意見，溝通後才會上路。圖／桃園市環保局提供
桃園市遲未在全市實施垃圾費隨袋徵收，市府環保局回應，計畫將非家戶垃圾如公有市場等先納入試辦，一般家戶將持續收集意見，溝通後才會上路。圖／桃園市環保局提供

雙北實施垃圾費隨袋徵收多年，桃園市僅在龜山區迴龍、龍華里、八德區大明、大仁里試辦，遲未在全市實施引發質疑。市府環保局回應，計畫將非家戶垃圾如公有市場等先納入試辦；一般家戶將持續收集意見，溝通後才會正式上路。

桃園市垃圾量逐年增加，為避免新北市民越界丟垃圾，市府2021年10月1日起先於緊鄰新北市的龜山、八德4里試辦專用垃圾袋，並原定2025年7月在全市實施，但議會去年審查預算時，認為政策爭議大，因此將今年度1.17億元用於宣導與製作垃圾袋的預算全數刪除，僅保留4里示範區繼續推動。

不過，環保局明年度除編列4里示範區780萬元持續試辦經費，又編列5218萬元，用於辦理執行非家戶代辦清除處理及家戶隨袋徵收政策評估等費用，讓議員再度關心。

議員陳雅倫表示，桃園試辦已3年，但今年一整年在龜山區都沒有聽到任何宣導的消息，令人質疑是否真的有宣導，若環保局要加強宣導並試辦更多地區，應編列更多的經費在這部分，避免只是隨口說說但卻沒有要執行。

議員張肇良則表示，桃園市不見得要比照雙北市經驗，許多民眾對垃圾費隨袋徵收有意見、也排斥，這個政策「期期以為不可」。

副市長蘇俊賓強調，垃圾費隨袋徵收是目標，不能一直說垃圾這麼多要處理、要掩埋，卻在源頭減量不作為，明年這筆預算主要是在暖身，針對社區大廈、公有市場等先進行宣傳、克服相關問題，希望藉此排除疑慮。

環保局長陳世偉表示，雙北許多社區垃圾是由管委會委託民間機構處理，每天產生大量垃圾的公有市場也有管委會，市府希望將這些部分先納入垃圾隨袋徵收試辦，降低清潔隊負擔及垃圾量。

至於一般民眾將持續蒐集各方意見，找出需要排除的疑慮並加強溝通及說明，評估最適合政策推動的方向與模式後才會正式上路。

桃園 環保局長

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