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石門水庫楓半馬路跑5800人 國際交流半馬男女均由肯亞奪冠

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
2024桃園石門水庫「楓半馬」半程馬拉松國際路跑5800人挑戰。記者曾增勳／攝影
2024桃園石門水庫「楓半馬」半程馬拉松國際路跑5800人挑戰。記者曾增勳／攝影

桃園市體育局今天上午舉辦2024桃園石門水庫「楓半馬」半程馬拉松國際路跑，吸引包括日本、肯亞、菲律賓、泰國多國馬拉松選手及國人共5800人挑戰，沿途環繞石門水庫槭林步道、環翠樓及環湖公路風光明媚，最後半馬男子組、女子組均由肯亞選手奪冠。

2024桃園石門水庫「楓半馬」半程馬拉松路跑活動，已成為全台知名的全國大型路跑活動，今年選在大溪區石門水庫南苑停車場舉辦第九屆半程馬拉松比賽，由石門水庫南苑及環湖公路周邊道路全新路程展開，桃園市姊妹市的日本香川縣選手參賽、首度邀請宮崎縣及熊本玉名市、肯亞、菲律賓、泰國等國際選手參加，由市府體育局長許彥輝及民代鳴槍開跑，許多民眾巷參加路跑健身，體驗桃園年度特色路跑賽事。

今年推出全新創意賽制的3人合力組比賽，由3人揪團報名，選手分別參加半馬組、路跑組與休閒組比賽，由秒數成績加總後最快前3隊可獲得豐厚獎金，另為推行運動平權，路跑也設置視障組，提高該組賽事獎金，鼓勵視障朋友參加，現場還有多項親子體驗活動十分熱鬧。

半馬路跑比賽成績公布，半馬賽男子組由肯亞選手Francis Kioko Nzyoki以1 時12分33秒奪冠，半馬賽女子組由肯亞選手Monica Ndiriyu Watetu以1時26分59秒冠軍，10K男子、女子組分別由尤彥翔以36分42秒、陳昭郡以41分52秒奪得冠軍。

許彥輝表示，今年楓半馬比賽為淨零環保路跑，使用竹纖維環保杯、成績線上查詢及電子證書，租用重複性宣傳看板及牌面，補給品選用在地食材，接駁車輛使用低底盤環保低碳公車，來自國外選手150人參賽達歴屆最高，擴大國際體育交流機會，成為這次路路特色。

2024桃園石門水庫「楓半馬」半程馬拉松國際路跑5800人挑戰。記者曾增勳／攝影
2024桃園石門水庫「楓半馬」半程馬拉松國際路跑5800人挑戰。記者曾增勳／攝影
桃園石門水庫「楓半馬」半程馬拉松國際路跑，日本香川縣及宮崎縣、熊本玉名市選手挑戰。記者曾增勳／攝影
桃園石門水庫「楓半馬」半程馬拉松國際路跑，日本香川縣及宮崎縣、熊本玉名市選手挑戰。記者曾增勳／攝影

石門水庫 路跑 馬拉松

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