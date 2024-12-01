竹縣竹東首座社宅涉文資引關注 文化局：列文資審議會

新竹縣社會住宅「東林好室」位於竹東鎮，原訂今年8月動工，由於基地背後正好是「竹東林業宿舍群」，牽涉到文資問題，引發地方關注，期盼能保留此地作為林業宿舍群的一環。對此，竹縣文化局回應，日前已會勘，提供其文資價值評估報告供住都中心參閱，也列入本月17日文資審議會議程，期盼文化資產保存與空間再生能達到雙贏做法。

內政部委託國家住宅及都市更新中心規畫在新竹縣竹東鎮的「東林好室」社宅案，規畫90戶，為地下3層、地上11層的建築物，此案引發地方不同意見。文史工作者黎許傳呼籲668號土地不要蓋高樓，此區是見證產業在地發展與興衰，屬於竹東居民共同的歷史記憶，盼能還原林業的特色，成為竹東到大壩尖山的綠色觀光廊道，內有原民、客家、外省等豐富歷史文化。目前已向中油公司提案，爭取到資源莊那一邊有1公頃多的土地，可作為社宅場地。

鎮民代表葉日嘉說，基地所在的仁愛段668號土地，過去屬於竹東宿舍一部分，地方希望被畫在這次文資審查範圍，而非成為社會住宅，破壞群落建築群紋理的完整性，「我們不反對社會住宅，但希望在選址上能多做考量，好好保存文資聚落的完整性。」

議員上官秋燕也關心竹東社會住宅，她認為中央全額補助約六億，蓋好後讓買不起房的年輕人等符合資格的群族受惠，然因為有文資相關的反對者抗議，目前正在溝通，若要保存是不反對，但應該要能從中結合，畢竟社會住宅對地方來說是很重要的政策，盼能盡快動工。

新竹縣文化局回應，因住都中心在竹東推動的「東林好室」社會住宅即位於竹東林場宿舍群列冊追蹤範圍內，11月已召開第2次審查會。會中委員針對「東林好室」社會住宅與聚落建築群保存可能產生的影響提出建議，其中東林路148巷串聯了聚落建築群的生活紋理，是聚落重要的生活路徑，希望「東林好室」的社宅規畫能盡可能讓景觀風貌及文化體驗具有延續性，設計理念更具公益性、開放性、能回應在地民眾的需求並與後續管理維護銜接。