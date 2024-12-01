棒球熱竹市將巨蛋規畫納入大矽谷計畫？ 市府：會評估

十二強賽帶起全台棒球熱，早在十二強賽事前，營運滿周年的台北大巨蛋，因成功創造棒球及演唱會商機，讓各縣市都跟著「孵蛋」。新竹市立委鄭正鈐認為，竹市有經濟實力雄厚的竹科園區，也缺乏一座能承辦大型體育賽事，建議可將巨蛋場館規畫納入桃竹苗大矽谷計畫發展；市府回應，會審慎評估。

竹市有機會孵蛋嗎？對此，市府指出，目前暫無相關計畫，有關立委的建議，市府會審慎評估。

鄭正鈐說，在公共設施方面，竹市仍缺乏一座能承辦大型體育賽事、國際展覽及世界級演唱會的多功能巨蛋場館，這對城市長遠發展構成重大限制。

鄭正鈐指出，巨蛋場館的規畫與建設，將大幅提升新竹的公共設施配置，不僅可承載國際級體育賽事、大型商務展覽及高水準藝文演出，更能滿足市民對多元公共活動空間的需求。同時，它將吸引桃竹苗地區及全國性的參與，進一步強化新竹的區域帶動能力與國際競爭力，成為引領城市邁向國際化的關鍵支柱。

此外，新竹市地處高鐵、台鐵及國道交通樞紐，區位條件得天獨厚，具備成為桃竹苗地區文化體育中心的潛力。因此，巨蛋場館的規畫應納入桃竹苗大矽谷計畫的整體發展藍圖，結合中央與地方資源，為大新竹創造長遠的經濟與社會效益，全面提升城市競爭力。