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太可愛！警誘捕鑽車小貓 收編1年送「貓警察制服」萌樣曝
萌度破表！桃園警分局景福派出所員警去年協助民眾誘捕躲在車裡的流浪小貓，後續帶回派出所照顧，不知不覺就成為派出所的一份子，如今小貓「Long Stay」1年了，員警們特別送給牠專屬的貓警察制服，成為另類「最可愛警察」，模樣曝光。
桃園警分局景福派出所警員李承翰去年9月時接獲民眾報案，表示有小貓鑽進機車引擎取暖，立即前往協助幫忙，成功將小貓誘捕。
經檢查該幼貓約1個月大左右，未植入晶片，是無飼主的浪貓，員警先行將牠帶返所內照顧，同仁集資幫牠準備了生活、遊戲等相關物品，並幫牠取名「乖乖」，帶牠去植入晶片。
如今乖乖在派出所「Long Stay」1年了，與同仁互動親密，獲得大家的疼愛，已成為所內的一份子；今年聖誕節前夕，同仁送給乖乖專屬的警察制服，是一份最具有價值的禮物，從原本三餐不定的浪貓如今變成所貓，而乖乖的陪伴也能讓同仁忙碌之餘心情能獲得舒緩，更全心全力投入維護治安的工作。
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