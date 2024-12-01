桃市推防災公辦都更 12年海砂屋重建露曙光

桃園市正光花園新城經市府鑑定是海砂屋多年，卻遲遲沒有進一步重建規畫。為加速危老、海砂屋都更重建，桃市今年推出「防災都更專案」，市府住宅處表示，目前已過半住戶同意轉軌為公辦都更，可望突破該社區12年來難整合的困境。

正光花園新城位於桃園區正光街及延壽街，屋齡近40年，共有21棟195戶。當時因建商使用海砂建屋造成多棟建築物成為危樓，不少住戶家中水泥脫落、鋼筋外露。經部分住戶努力，雖成立都市更新會，卻因許多住戶不了解都更法規、權利義務、對建商不信任，導致沒有進展。

今年4月花蓮強震後，桃市府在8月成立都更專案辦公室，以兩年為期推動公辦都更，盤點或擴大更新地區、協助社宅服務中心轉型為住宅及都更中心，以協助民間加速都更。

住宅處長邱英哲表示，「防災都更專案計畫」可讓符合條件的社區採用基準容積的2倍或原容積的1.5倍重建；為解決老舊社區重建條件不佳及整合過程信任度不足的問題，也推出「受理民間申請公辦都更專案計畫」，經過半所有權人同意後，即可向住宅處申請，市府會協助提出建築量體、財務試算，若獲得75%住戶認可，市府將協助模擬選配、進行招商尋求投資人。