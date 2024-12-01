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桃市推防災公辦都更 12年海砂屋重建露曙光

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃市府今年8月成立都市更新專案辦公室，11月鎖定海砂屋、震損社區舉辦說明會。圖／桃園市住宅處提供
桃市府今年8月成立都市更新專案辦公室，11月鎖定海砂屋、震損社區舉辦說明會。圖／桃園市住宅處提供

桃園市正光花園新城經市府鑑定是海砂屋多年，卻遲遲沒有進一步重建規畫。為加速危老、海砂屋都更重建，桃市今年推出「防災都更專案」，市府住宅處表示，目前已過半住戶同意轉軌為公辦都更，可望突破該社區12年來難整合的困境。

正光花園新城位於桃園區正光街及延壽街，屋齡近40年，共有21棟195戶。當時因建商使用海砂建屋造成多棟建築物成為危樓，不少住戶家中水泥脫落、鋼筋外露。經部分住戶努力，雖成立都市更新會，卻因許多住戶不了解都更法規、權利義務、對建商不信任，導致沒有進展。

今年4月花蓮強震後，桃市府在8月成立都更專案辦公室，以兩年為期推動公辦都更，盤點或擴大更新地區、協助社宅服務中心轉型為住宅及都更中心，以協助民間加速都更。

住宅處長邱英哲表示，「防災都更專案計畫」可讓符合條件的社區採用基準容積的2倍或原容積的1.5倍重建；為解決老舊社區重建條件不佳及整合過程信任度不足的問題，也推出「受理民間申請公辦都更專案計畫」，經過半所有權人同意後，即可向住宅處申請，市府會協助提出建築量體、財務試算，若獲得75%住戶認可，市府將協助模擬選配、進行招商尋求投資人。

邱英哲表示，都更專案辦公室11月到桃園、中壢和龜山等地的海砂屋、震損社區進行6場都更說明會，希望以防災都更的方式增加重建容積，其中，除正光花園新城有意願轉為公辦都更，中壢火車站對面正在自主更新中的財神大樓，因防災都更增加容積的誘因也提升研商速度，都更專案辦公室將持續主動尋找案源，盼透過公部門力量加速重建。

桃市府今年8月成立都市更新專案辦公室，11月鎖定海砂屋、震損社區舉辦說明會。圖／桃園市住宅處提供
桃市府今年8月成立都市更新專案辦公室，11月鎖定海砂屋、震損社區舉辦說明會。圖／桃園市住宅處提供

住戶 桃園 都更

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