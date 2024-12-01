跟進孵蛋熱 立委：新竹缺多功能巨蛋場館 盼入大矽谷計畫

十二強賽帶起全台棒球熱，而早在十二強賽事前，營運滿周年的台北大巨蛋，因成功創造棒球及演唱會商機，讓各縣市都跟著「孵蛋」。目前新北正在規畫大小巨蛋，台中巨蛋也已動工，高雄民代也疾呼要蓋蛋，東部縣市同樣出現蓋蛋提案，全台正掀起一股孵蛋熱，其中百萬人口新竹，立委認為新竹仍缺乏一座能承辦大型體育賽事、國際展覽及世界級演唱會的多功能巨蛋場館，這對城市長遠發展構成重大限制，盼能催生科技巨蛋。

新竹縣立委林思銘表示，大新竹人口超過百萬，經濟實力也是全台首屈一指，但唯獨欠缺「大巨蛋」這樣的大型場館，而且考量新竹科技首都的商務需求，新竹更需要的是結合大型體育球場及國際世貿會展中心的多功能「科技巨蛋」。

林思銘指出，計畫中的台知或科三園區就是科技巨蛋最適合的孵蛋點，因為竹科企業有強勁的展覽需求，一旦有科技巨蛋，就能讓全世界半導體、科技公司直接在新竹舉辦國際會議，也能舉辦國際電腦展，甚至舉辦媲美美國拉斯維加斯的消費性電子展，與全世界頂尖科技巨頭交流。

不過他也認為，困難點是地方政府無法整合、地方財源不足，中央也沒有政策支持，即便地方有心也是無力，呼籲政府應搞清楚新竹的定位，新竹是科技首都，就該好好大力支持發展。

新竹市立委鄭正鈐表示，新竹市作為桃竹苗大矽谷計畫的核心城市，擁有全台經濟實力最為雄厚的科學園區，年產值超過兆元。然而，在公共設施方面，仍缺乏一座能承辦大型體育賽事、國際展覽及世界級演唱會的多功能巨蛋場館，這對城市長遠發展構成重大限制。

巨蛋場館的規畫與建設，將大幅提升新竹的公共設施配置，不僅可承載國際級體育賽事、大型商務展覽及高水準藝文演出，更能滿足市民對多元公共活動空間的需求。同時，它將吸引桃竹苗地區及全國性的參與，進一步強化新竹的區域帶動能力與國際競爭力，成為引領城市邁向國際化的關鍵支柱。

此外，新竹市地處高鐵、台鐵及國道交通樞紐，區位條件得天獨厚，具備成為桃竹苗地區文化體育中心的潛力。因此，巨蛋場館的規畫應納入桃竹苗大矽谷計畫的整體發展藍圖，結合中央與地方資源，為大新竹創造長遠的經濟與社會效益，全面提升城市競爭力。