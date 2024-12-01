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苗栗縣明年元月交通工程處掛牌 舊局更名員額不變 鍾東錦有苦衷

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣政府工務處今年5月設置交通控制中心，明年1月16日更名交通工務處。本報資料照片
苗栗縣政府工務處今年5月設置交通控制中心，明年1月16日更名交通工務處。本報資料照片

苗栗縣政府工務處將改成交通工務處掛牌，業務雖增加，員額卻沒有變，縣長鍾東錦表示是「非常不得已的事情」，縣府將連同鄉鎮公所彙整人力需求，爭取增加組設與編制員額總數。

苗栗縣是少數沒有專設交通局的縣市政府，縣府幾經考量在5月於工務處底下設交通控制中心，並苦於沒有相關局處可和中央交通主管機關對接，因此決定在明年元月16日掛牌，把工務處更名為「交通工務處」，組別、員額不變。

「這個是非常不得已的事情！」鍾東錦說，如果中央允許縣府增一個局處及人手、經費，當然會把交通、工務分開，不然同一批人，只是局處名字改變，員工做更多的事情，真的太辛苦了。

此外，近年來社會安全網、資訊AI業務快速發展的趨勢，代理職務的人數持續上升，正職公務人員的比例偏低，另，鄉鎮市公所公也面臨人才荒的窘境。

至於鄉鎮市公所留不住人才的問題，一名公所課長表示鄉鎮市公所民選首長，相當公務員10職等，公所1人之下的主秘9職等，也是唯一，其餘秘書、課長等人員最高8職等，欠缺升遷機會，高考分發進來的員工綁約滿3年，幾乎都設法走人到縣市政府、6都，甚或中央任職。

縣府人事處指出，地方行政機關組設與編制員額總數，地方制度法授權地方行政機關組織準則所規範，縣府將盤點業務發展，並調查18鄉鎮市公所對組設、編制員額，及職務列等相關人力需求，向中央反映建議。

人力 苗栗縣 鍾東錦

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