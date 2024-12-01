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歡慶中華隊奪冠 路易莎竹東站前店今早11點發100杯咖啡

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
地址為竹東鎮北興路二段3號，時間從今天早上11點到12點，咖啡限量100杯，送完為止。圖／截取至臉書
地址為竹東鎮北興路二段3號，時間從今天早上11點到12點，咖啡限量100杯，送完為止。圖／截取至臉書

出身新竹縣的中華職棒選手王志煊展現拆彈本領，這次首度入選中華隊，以「拆彈專家」身份披上國家隊戰袍，為慶祝TeamTaiwan 世界棒球冠軍，新竹縣議員楊昌德宣布要請民眾喝咖啡，今天早上11點在路易莎竹東站前店，咖啡限量100杯，送完為止。

王志煊國小就讀新竹縣竹東鎮上舘國小，是新竹竹東的子弟，王志煊定位是拆彈和對付左打者，作為罕見左手側投，王志煊從2023年下半季開始嶄露頭角，本季更以 31 次中繼點拿下中華職棒35年的中繼王。這次憑藉優異的拆彈能力與控球表現，首度入選中華隊，以「拆彈專家」身份披上國家隊戰袍。

楊昌德在臉書上宣布，王志煊為國爭光，是竹縣榮耀、竹東子弟，為了慶祝這場勝利的喜悅，他將請大家一起來喝咖啡，地點位於路易莎竹東站前店（竹東火車站斜對面），地址為竹東鎮北興路二段3號，時間從今天早上11點到12點，咖啡限量100杯，送完為止。

新竹縣議員楊昌德宣布要請民眾喝咖啡，今天早上11點在路易莎竹東站前店，咖啡限量100杯，送完為止。圖／截取至臉書
新竹縣議員楊昌德宣布要請民眾喝咖啡，今天早上11點在路易莎竹東站前店，咖啡限量100杯，送完為止。圖／截取至臉書

咖啡 國家隊 新竹

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