竹市重畫區淹水連馬桶都溢水 議員：使照審查應更嚴格

新竹市南寮地區港清重畫區逢雨必淹，嚴重到甚至連馬桶都有水溢出，困擾居民已久，市議員林彥甫指出，他接獲當地居民陳情，懷疑淹水原因恐是最初施工單位管理疏忽，導致周邊側溝堵塞，但如今已事過境遷，責任難以釐清，建議市府使用執照審查應更嚴格。

市府表示，部分屋主在領使照後整修可能造成阻塞，將派員加強巡檢。林彥甫說，今年9月底他接獲南寮港清重畫區居民陳情，當地每逢大雨就淹水，甚至馬桶也會溢出大量的水，這兩個月他舉辦多次會勘，邀集市府相關單位實地勘察，也請環保局派人清溝，發現重畫區側溝裡全是水泥，根本無法清理。

林彥甫指出，經環保局稽查科調查，港清重畫區當初在新建時，疑似因相關施工單位的管理疏忽，水泥殘料直接流入側溝，導致側溝嚴重堵塞，無法正常排水。

經環保局稽查科調查，令人遺憾的是，由於事隔多年，當初施工單位早已無法追查，讓問題根源更難以釐清，居民只能無奈被迫面對淹水困擾。

林彥甫指出，「新竹市政府建築物使用執照執行要點」已經15年未修訂，使照核發標準早已不時宜，目前的檢查表列項目也未納入公共排水設施，恐造成漏洞。另外，使照核發後的裝修工程，也可能會產生違法傾倒廢棄物的問題，但目前只能靠民眾檢舉，市府才會查。

林彥甫建議，竹市應比照新北市及高雄市增訂「使用執照竣工查驗注意事項」，將新建案基地周邊公共設施納入查驗範圍，確保側溝排水系統、樹木植栽、路燈等基礎設施不會遭到破壞。同時市府針對重畫區的新成屋應加強周邊公設巡查，避免使照核發後又遭人傾倒廢棄物。

市府都發處表示，核發建案的使用執照前皆依規簽會各公共設施主管機關，確定公共設施無損後才核照，但因部分屋主領得使用執照後仍有整修工程，市府各公共設施業管機關將派員積極加強巡檢。