就是今天！桃園八德白鷺里末代地瓜節上午登場
每年12月第一個周日桃園八德區白鷺里持續多年的蕃薯嘉年華活動，今天上午8點30分登場，除了有上千份地瓜美食提供，還有表演及各社區的展演活動，由於人力因素，今年過後活動將轉型，歡迎民眾一起來參加「金薯豐味—綻FUN八德」末代地瓜節活動。
桃園八德區白鷺里自2014年起，由連任四屆里長黃慶玉發動，於每年二期稻收割之後，租用農閒地種植57號地瓜，與志工們每天不畏晴雨地排班，從播種、施肥、鋤草，小心呵護種成有機地瓜，同年11月底收成後，還不得閒，將地瓜分大小後，進入第二輪手工程序。
里長黃慶玉說，立刻得動員上百名志工媽媽或長輩們，一起將收成的蕃薯清洗、削皮、切條或切塊狀，分別製作成美味好吃又養生的地瓜饅頭、地瓜湯、炸薯條、地瓜餅等手作地瓜製品，於元聖宮前廣場與里民同享，某次讓受邀參加的前市長鄭文燦大為驚艷，指示區公所協辦，意外讓八德也有每年例行的活動。
黃慶玉表示，由於志工們逐漸年老，在無年輕新志工加入，大夥體力與精力根本無法負荷，因此決議明年轉型朝較不耗體力的米製品活動，仍將朝宣導在地美食、食農教育方面著手，讓年輕人體會「復古」生活，大家拭目以待。
八德區公所表示，今年蕃薯嘉年華活動，除了讓大家品嚐各式各樣蕃薯佳餚外，同時結合轄內社區成果展示，邀請近2年績優社區發展協會展示年度工作成果，推出精彩且扣人心弦的社區表演。
活動結合食農教育，動員白鷺里志工將從清洗、刨皮到製作成養生地瓜饅頭、地瓜薯條及地瓜圓等美味成品，邀請民眾品嚐；除此之外，亦結合小農經濟，現場販售農特產品回饋給在地社區照顧關懷據點及學校等，不但促進資源共享，更增進社區及學校良好互動。
今年嘉年華活動，結合社區表演、在地農特產品市集及機關宣導攤位，增添活動豐富度及知識性，透過品嚐傳統地瓜美食，促進社區交流及互動。讓大家透過嘉年華活動，一起體驗在地特色文化、共享社區的豐碩成果。
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