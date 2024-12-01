其人其事／沈威志里長變人形立牌 巷弄行車更安全

新竹市新興里狹窄巷道多，常有里民因機車騎士超速又不熟路況被撞。里長沈威志突發奇想，穿起反光背心、拿起指揮棒，製作10多面交通管制人形立牌並放置各路口，假裝前方有人在指揮交通，不少人信以為真減速，事故漸減少，成為地方美談。

47歲的沈威志原本從事土木工程，事業小有成就，由於爺爺曾任市民代表且對地方貢獻良多，親友希望他能繼承衣缽，才在眾人鼓勵下參選里長，希望透過多年累積的專業與熱心，改變南區基礎設施老舊困境。

沈威志指出，新興里發展早，巷弄狹窄，但巷弄可通往市區多條重要道路，常有不想停等紅燈機車族借道穿越，由於車速不慢，事故頻傳，曾經2小時發生3起車禍，甚至有懷胎9月的孕婦被撞到頭破血流。

新興里曾在巷口裝設爆閃燈，後來因法規禁用拆除，沈威志為了嚇阻超速機車，突發奇想製作人型立牌。他表示，有一次在日本沖繩自駕旅遊，把路邊一尊石像當成指揮交通的警察，直覺反射就是減速，後來發現誤會一場，除了覺得有趣好笑，也覺得效果不錯，於是把概念套在人形立牌。

人形立牌乍看像是前方道路有施工管制，指揮棒特地採用反光設計，增加夜間能見度與真實性；里民表示，曾被人形立牌嚇到，但看久了覺得親切，機車速度確實慢了不少。