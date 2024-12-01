苗栗產蜜不到2成 停辦評鑑

今年初溫差變化大，導致龍眼、荔枝開花率大減，中南部蜂蜜產量大減。台中蜂蜜產量只剩3、4成，台南受損2成多，苗栗蜂蜜產量不足2成、年度評鑑因此停辦，高雄蜂蜜產量對半砍，評鑑裝瓶率數歷史新低；各地蜂農叫苦，冀望明年風調雨順、盼老天爺賞飯吃。

國產蜂蜜以龍眼、荔枝蜜為大宗，今年初溫差變化大，夏秋颱風帶來強風大雨，養蜂戶受創深，蜂農虧損慘重。

苗栗縣頭份市農會理事長徐陳森說，苗栗是國產蜂蜜大產區，苗栗與苑裡、通霄、頭份、公館、銅鑼、三灣等農會，共有7個蜂蜜產銷班，蜂農約120戶，蜂箱約1.2萬箱，年產值6000萬元。

徐陳森說，今年龍眼、荔枝受天候異常影響，開花率低，蜜蜂採蜜量少，甚至無蜜可採，以往50箱蜜蜂採收5天就有500斤蜂蜜，可連續採5次，今年100箱蜜蜂採8至10天才有500斤，頂多採2次，然後就無蜜可採。

苗栗縣近20年來只有2019年蜂蜜產量銳減，曾停辦全縣評鑑，這是近期第2次因蜜源不足停辦評鑑。徐陳森說，去年蜂農也遭遇蟲害「蜂蟹蟎」，衝擊蜂蜜產量，另外得面對進口蜜、合成蜜夾擊，都衝擊養蜂產業。

台中龍眼、荔枝種植面積大，大里、太平、霧峰、后里、和平等區都是蜂蜜產區。中市農業局表示，今年荔枝、龍眼開花率只有往年3、4成，連帶影響蜂蜜產量，許多蜜蜂無花蜜可採，蜂蜜價格會偏高。

台南狀況也差不多，蜂蜜產量減少2成多，衝擊蜂農生計。養蜂多年的老蜂農說，預估明年蜜源植物花況會不錯，冀望老天爺多幫忙。高雄龍眼蜂蜜去年產量占全國產量10%，今年卻「對半砍」，蜂蜜評鑑裝瓶數只有7020瓶，是往年的一半，也創歷史最低的裝瓶數。

高雄市農業局表示，高雄以龍眼蜜為主，集中在岡山、阿蓮、田寮及燕巢等區，今年1、2月高溫，影響荔枝、龍眼花芽分化，開花率僅3、4成，衝擊蜂蜜產量。