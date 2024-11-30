微型電動二輪車掛牌納管今上路 桃園首日攔查35件違規

微型電動二輪車今起納入管理，桃園市警局統計，強制掛牌首日全桃仍有14件未掛牌遭攔查，其餘違規停車、未戴安全帽等項目有21件，35件罰款總金額為3萬4000元，交通大隊大隊長李維振呼籲，車主務必完成掛牌、投保強制汽車責任保險，否則不得上路。

微電車申請掛牌可攜帶車主身分證正本、有效期限30天以上強制險保險證、車輛出廠證明和車主印章至監理站臨櫃辦理，同時繳納450元掛牌費用。掛牌車輛上路需遵守每小時25公里速限規定，不得擅自改裝電子控制裝置，違規改裝車也將依法處罰。

大隊長李維振說，微電車是外籍移工偏好的代步工具，市警局為此針對工業區內公司行號及廠房積極展開宣導，協助移工完成掛牌，截至今年9月為止，市警局已舉辦168多場社區座談會與宣導活動，有8568人次參與，為進一步確保安全，警方將與監理單位聯合稽查，針對違規改裝車進行全面檢查。

桃園市至今已有2萬1440輛領牌，其中1萬6377為使用中車輛，另有5063為新出廠車輛；今年1至10月微電車交通事故發生424件，且微電車常見有違停、不依標誌或號誌行駛等違規行為，光是今年1至9月市警局取締各種違規達2903件，以違停占大多數，警方提醒，違停車輛將進行拖吊，車主至保管場繳交罰鍰才能依程序領回。

此外，微電車酒駕同樣得開罰，若酒測值0.15至0.24mg/L，將處以新台幣1200至2400元罰鍰，超過0.25mg/L或發生重大事故，依法追究公共危險罪責。