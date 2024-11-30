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越燒越旺！昨天火警巨城今人潮爆滿 燒肉店起火原因曝光

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹巨城昨天4樓美食街燒肉店發生火警，員工緊急疏散約250位民眾。圖／新竹市消防局提供
新竹巨城昨天4樓美食街燒肉店發生火警，員工緊急疏散約250位民眾。圖／新竹市消防局提供

新竹巨城昨天4樓美食街燒肉店發生火警，員工緊急疏散約250位民眾，待濃煙散去，除起火的燒肉店外，其餘樓層均恢復營業。雖火警後繼續營業引發質疑，不過今天周年慶人潮依舊爆滿，絲毫未受火警影響，網友驚呼：「真的是越燒越旺」。

新竹市消防局指出，目前已完成調查，確認起火點位於4樓美食街某燒肉餐廳餐桌下方排油煙管，研判為烤肉爐具累積過多油垢，爐火高溫引燃油垢導致火勢沿排油煙管竄燒，所幸無人傷亡，其餘店家經安全檢查後也已陸續恢復正常營運。

巨城近年已成新竹人重要休閒指標，昨天火警的消息引起地方熱烈關注，新竹市消防局、都市發展處及產業發展處等單位，也立即啟動公共安全聯合稽查，全面檢視巨城安全狀況，防範類似事件再次發生。

新竹市代理市長邱臣遠也表示，該起火警適逢巨城百貨周年慶，消費人潮眾多，百貨公司應更加嚴格確保公共安全設施與設備符合相關規定，絕不容許危害公共安全的情況再度發生。

都市發展處指出，昨天聯合檢查時確認，商場防火鐵捲門正常降下形成防火區劃，避難動線均暢通無阻。今年度建築物公共安全檢查簽證已依規申報並合格。

此外，起火的燒肉店櫃位，其室內裝修部分已領有室內裝修合格證明，使用材料符合耐燃規範。產業發展處表示，該商場為依法設立登記之公司，並已依規定投保公共意外責任險。

火災發生時，由於百貨公司內部消防設施完備，員工也迅速啟動自衛消防編組，協助引導及疏散現場民眾，所幸無人傷亡。市府於聯合稽查中時，再次提醒巨城百貨應加強自我防範措施，特別是定期檢查消防設施並提升員工的消防應變能力，保障市民生命財產安全。

消防局表示，今年度針對巨城的消防安全檢查，已於8月31日完成限期改善複查並合格。火警發生時，賣場內的自動灑水系統、火警警報、排煙設備及室內消防栓均能正常啟動，場所自衛消防編組運作正常，在火災初期發揮滅火作用，並成功疏散現場約250名民眾。

新竹市消防局指出，目前已完成調查，確認起火點位於4樓美食街某燒肉餐廳餐桌下方排油煙管，研判為烤肉爐具累積過多油垢，爐火高溫引燃油垢導致火勢沿排油煙管竄燒。圖／新竹市政府提供
新竹市消防局指出，目前已完成調查，確認起火點位於4樓美食街某燒肉餐廳餐桌下方排油煙管，研判為烤肉爐具累積過多油垢，爐火高溫引燃油垢導致火勢沿排油煙管竄燒。圖／新竹市政府提供
新竹巨城昨天4樓美食街燒肉店發生火警，不過今天周年慶人潮依舊爆滿，絲毫未受火警影響。圖／取自巨城粉絲頁
新竹巨城昨天4樓美食街燒肉店發生火警，不過今天周年慶人潮依舊爆滿，絲毫未受火警影響。圖／取自巨城粉絲頁

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