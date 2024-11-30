合作養殖苗栗大閘蟹13年 苗縣率團赴陸盼引進新技術

苗栗縣政府與上海市海洋大學的大閘蟹養殖合作計畫已推動13年，已建立起苗栗優質大閘蟹好口碑，縣長鍾東錦帶領參訪團今天首站到上海城市電力發展有限公司，由校方陪同參觀光伏蟹塘低碳養殖場，盼汲取「蟹光互補」的高效養殖與智慧漁業經驗，以提高養殖戶收益。

農業處長陳樹義指出，優質大閘蟹在海洋大學專業教授指導及提供專有配方飼料，採疏養及生態養殖方式，養出的大閘蟹具有青背、白肚、金爪等上等優良特徵，蟹膏、蟹黃飽滿風味佳，深受消費者青睞。

此行除研商飼料新配方提升品質，並洽商優惠輸台蟹苗價格，交流新品種白玉大閘蟹養殖技術，另一項重點是參觀當地電力發展公司開發的光伏蟹塘低碳養殖場，盼持續帶動苗栗大閘蟹養殖業的蓬勃發展。

大閘蟹專用飼料配方，上海海洋大學每年都有調整精進，農業處與養殖戶期待同步取得最新配方，提高蟹農收益；另外，今年縣府首度引進約5500隻新品種白玉大閘蟹「試養」，但收成未達理想，苗栗官方和民間都希望透過交流，在技術與飼料都能精進，為苗栗優質大閘蟹再添新亮點。

鍾東錦、陳樹義及縣府相關主管一行，上午由海大副校長江敏等人陪同，參觀光伏蟹塘低碳養殖場，也就是漁（蟹）光互補的高效益養殖，也是電力公司開發的「水上發電、水下養殖」新技術；鍾東錦表達雙方繼續密切合作的意願，獲海洋大學允諾，在過去兩岸友善發展的良好基礎上，持續協助苗栗大閘蟹養殖戶。

縣府表示，參訪團在崇明島東部的陳家鎮，可看到一排排光電板，這是「漁光互補」綜合產業區，非常壯觀 。電力業者說明漁（蟹）光互補是在水面上架設太陽能光電板發電，水下進行漁業養殖的新型產業模式，不僅讓養殖大閘蟹的環境更舒適，同時又能產生乾淨能源，「智慧農漁業」可作為苗栗養殖戶經營管理的參考。