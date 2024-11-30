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合作養殖苗栗大閘蟹13年 苗縣率團赴陸盼引進新技術

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣長鍾東錦帶領的參訪團今天首站到上海城市電力發展有限公司，由海大校方人員陪同參觀光伏蟹塘低碳養殖場。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣長鍾東錦帶領的參訪團今天首站到上海城市電力發展有限公司，由海大校方人員陪同參觀光伏蟹塘低碳養殖場。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣政府與上海市海洋大學的大閘蟹養殖合作計畫已推動13年，已建立起苗栗優質大閘蟹好口碑，縣長鍾東錦帶領參訪團今天首站到上海城市電力發展有限公司，由校方陪同參觀光伏蟹塘低碳養殖場，盼汲取「蟹光互補」的高效養殖與智慧漁業經驗，以提高養殖戶收益。

農業處長陳樹義指出，優質大閘蟹在海洋大學專業教授指導及提供專有配方飼料，採疏養及生態養殖方式，養出的大閘蟹具有青背、白肚、金爪等上等優良特徵，蟹膏、蟹黃飽滿風味佳，深受消費者青睞。

此行除研商飼料新配方提升品質，並洽商優惠輸台蟹苗價格，交流新品種白玉大閘蟹養殖技術，另一項重點是參觀當地電力發展公司開發的光伏蟹塘低碳養殖場，盼持續帶動苗栗大閘蟹養殖業的蓬勃發展。

大閘蟹專用飼料配方，上海海洋大學每年都有調整精進，農業處與養殖戶期待同步取得最新配方，提高蟹農收益；另外，今年縣府首度引進約5500隻新品種白玉大閘蟹「試養」，但收成未達理想，苗栗官方和民間都希望透過交流，在技術與飼料都能精進，為苗栗優質大閘蟹再添新亮點。

鍾東錦、陳樹義及縣府相關主管一行，上午由海大副校長江敏等人陪同，參觀光伏蟹塘低碳養殖場，也就是漁（蟹）光互補的高效益養殖，也是電力公司開發的「水上發電、水下養殖」新技術；鍾東錦表達雙方繼續密切合作的意願，獲海洋大學允諾，在過去兩岸友善發展的良好基礎上，持續協助苗栗大閘蟹養殖戶。

縣府表示，參訪團在崇明島東部的陳家鎮，可看到一排排光電板，這是「漁光互補」綜合產業區，非常壯觀 。電力業者說明漁（蟹）光互補是在水面上架設太陽能光電板發電，水下進行漁業養殖的新型產業模式，不僅讓養殖大閘蟹的環境更舒適，同時又能產生乾淨能源，「智慧農漁業」可作為苗栗養殖戶經營管理的參考。

鍾東錦感謝海大及相關人員多年來對苗栗優質大閘蟹養殖戶的細心輔導與協助，也期待藉由此次參訪與觀摩，在養殖技術與專用飼料都獲得精進與突破，讓大閘蟹養殖在苗栗永續且蓬勃發展，並增加蟹農收益。

苗栗縣長鍾東錦帶領的參訪團今天首站到上海城市電力發展有限公司，由海大校方人員陪同參觀光伏蟹塘低碳養殖場。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣長鍾東錦帶領的參訪團今天首站到上海城市電力發展有限公司，由海大校方人員陪同參觀光伏蟹塘低碳養殖場。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣長鍾東錦帶領的參訪團今天首站到上海城市電力發展有限公司，由海洋大學校方人員陪同參觀光伏蟹塘低碳養殖場。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣長鍾東錦帶領的參訪團今天首站到上海城市電力發展有限公司，由海洋大學校方人員陪同參觀光伏蟹塘低碳養殖場。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣長鍾東錦帶領的參訪團今天首站到上海城市電力發展有限公司，由海洋大學校方人員陪同參觀光伏蟹塘低碳養殖場。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣長鍾東錦帶領的參訪團今天首站到上海城市電力發展有限公司，由海洋大學校方人員陪同參觀光伏蟹塘低碳養殖場。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣長鍾東錦帶領的參訪團今天首站到上海城市電力發展有限公司，由海大校方人員陪同參觀光伏蟹塘低碳養殖場。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣長鍾東錦帶領的參訪團今天首站到上海城市電力發展有限公司，由海大校方人員陪同參觀光伏蟹塘低碳養殖場。圖／苗栗縣政府提供
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苗栗縣長鍾東錦帶領的參訪團今天首站到上海城市電力發展有限公司，由海洋大學校方人員陪同參觀光伏蟹塘低碳養殖場。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣長鍾東錦帶領的參訪團今天首站到上海城市電力發展有限公司，由海大校方人員陪同參觀光伏蟹塘低碳養殖場。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣長鍾東錦帶領的參訪團今天首站到上海城市電力發展有限公司，由海大校方人員陪同參觀光伏蟹塘低碳養殖場。圖／苗栗縣政府提供

大閘蟹 鍾東錦 飼料

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