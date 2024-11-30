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養蜂連年受災！苗栗蜂農生產銳減 還有進口蜜合成蜜夾擊

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
國內養蜂業近年接連遭遇天災、病蟲害及蜜源不足的困擾，今年苗栗縣養蜂班收成不足兩成，連評鑑比賽都喊停，讓蜂農叫苦不迭。記者胡蓬生／攝影
國內養蜂業近年接連遭遇天災、病蟲害及蜜源不足的困擾，今年苗栗縣養蜂班收成不足兩成，連評鑑比賽都喊停，讓蜂農叫苦不迭。記者胡蓬生／攝影

國內養蜂業近年接連遭遇天災、病蟲害及蜜源不足的困擾，今年苗栗縣養蜂班收成不足兩成，連評鑑比賽都喊停，讓蜂農叫苦不迭。

受氣候異常影響，今年4、5月荔枝、龍眼開花率偏低，導致蜂蜜產量銳減，但「蜜源不足」未列農業天然災害現金救助項目，苗栗縣蜂農透過立委爭取，終於納入救助，不料今年秋颱及強風大雨又肆虐，養蜂戶再次受創，第2次獲得農業天災救助，不少蜂農虧損。

頭份市農會理事長徐陳森指出，苗栗、苑裡、通霄、頭份、公館、銅鑼、三灣等鄉鎮市農會共有7個蜂蜜產銷班，蜂農約120戶，蜂箱約1萬2000箱，年產量約6000萬元，是國內蜂蜜一大產區。

他指出，今年龍眼、荔枝受天候異常影響，開花率偏低，蜜蜂採蜜量低，甚至無蜜可採，以往50箱蜜蜂採收5天就可採收500斤蜂蜜，且可連續採5次，今年100箱要採8天到10天才有500斤，且只能採1次，好一點的可採2次，之後就無蜜可採。

他說，近20年來，縣內僅在2019年曾發生蜂蜜產量銳減情況，停辦全縣評鑑1次，經立委爭取由中央補助「砂糖」費用，糖水是蜜蜂在無花期的「糧食」，但那次並非是天然災害現金救助；今年第2次停辦，卻是第1次因蜜源不足納入現金救助，金額相對較高。

徐陳森說，養蜂業第一大殺手是蜂蟹蟎，除了病蟲害，蜂農還得面對進口蜜、合成蜜的夾擊，養蜂產業面臨衝擊。

頭屋鄉明德社區養蜂復育中心理事長謝文達指出，2017、2018年野蜂遭受「中囊症」侵害，全台九成五以上的野蜂滅絕，當初大家為推動復育野蜂成立，會員現有80多人，養了600多箱，但每名會員多數只養幾箱，無法達到成立產銷班每人必須有100箱的規模，會員養蜂是休閒性質，幾乎全是退休人士；專業戶因養蜂利潤好，兩年有一年收成好，就足以彌補收益，因此還能維持養蜂事業的意願。

明德社區養蜂復育中心推動復育野蜂，會員以休閒性質養蜂。記者胡蓬生／攝影
明德社區養蜂復育中心推動復育野蜂，會員以休閒性質養蜂。記者胡蓬生／攝影
國內養蜂業以龍眼蜜、荔枝蜜為大宗，最受消費者青睞，但今年龍眼、荔枝花況不佳，蜂農收成不到兩成，目前苗栗獅潭的仙草花盛開，吸引大批野蜂來採蜜，也為蜂農提供特殊風味的蜜源。記者胡蓬生／攝影
國內養蜂業以龍眼蜜、荔枝蜜為大宗，最受消費者青睞，但今年龍眼、荔枝花況不佳，蜂農收成不到兩成，目前苗栗獅潭的仙草花盛開，吸引大批野蜂來採蜜，也為蜂農提供特殊風味的蜜源。記者胡蓬生／攝影
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復育 蜂蜜 蜜蜂

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