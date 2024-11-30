影／仙草花節花況達頂峰 原民蜂蜜市集今天來「加值」

苗栗縣獅潭鄉百壽部落成立的原鄉產業生產合作社選擇養蜂為生產項目，今天並參加仙草花節推出「一起來花蜂」養蜂市集，為仙草花節的主題「加值」；仙草花海現已全面盛開，景致比上周更迷人，花叢中處處有野蜂採蜜，讓親子近距離來一場生態教育。

80歲的合作社負責人豆鼎發表示，5年前成立合作社，鄉公所提供各項林下經濟讓他們選擇，包養蜂、養雞、種香菇等，結果大家選了最需要智慧和技術的養蜂產業，並向明德社區養蜂復育中心取經，已學習了4年，感謝縣府原民處、農業處和鄉公所的協助。

豆鼎發不忘調侃台下的原民會委員豆思慧，他覺得輔導計畫常被原民會「刁難」，因自己看到女性承辦人就會臉紅變得不會說話；豆思慧上台向自己父親「 發哥」說明，原民會提供補助，每件申請案當然要嚴謹審查，父女台上、台下的對話引來陣陣笑聲。

豆思慧、苗栗副縣長邱俐俐、雪霸國家公園管理處長林文和、鄉農會總幹事黃煥祥及南庄鄉長羅春蓮和地主獅潭鄉長劉淑能等多人參加市集開幕，由豆鼎發進行祈福儀式後，宣示全縣原蜂聯盟啟航。

縣府指出，3年前向原民會提報林下經濟輔導計畫，啟動苗栗賽夏族養蜂產業的新契機，在原鄉養蜂合作社的運營下，現已有18戶蜂農，有七、八十個蜂箱，逐漸形成穩定的蜂蜜生產體系；獅潭的野生花卉和仙草花田提供豐富蜜源，生產獨特的獅潭蜂蜜，除了百花蜜，仙草蜜的口感融合仙草的清香與蜂蜜的甘甜，深受消費者喜愛。

豆鼎發是百壽部落長老，他和妻子潘秋菊雖年長，但學習精神不輸年輕人，明德養蜂復育中心協助開發品牌及包裝，合作社並與輔仁大學合作開發蜂蜜啤酒及紅藜啤酒，都在市集展示，提供遊客試飲。

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