變香！2.3億平鎮區資源循環園區 打破清潔隊刻板印象
桃園市政府環境管理處平鎮區中隊過去位於中豐路橋下，不僅狹小髒亂也相對危險，配合鐵路地下化工程，桃園市環保局利用國防部軍備局爭取閒置營區，興建平鎮區資源循環園區今揭牌，提供約300名中隊員休憩，及全桃園140處桃樂資收站回收物收儲場，嶄新面貌打破過去清潔隊想像。
平鎮區中隊過去位於平鎮區公所旁中豐路橋下，腹地相對小，且緊鄰馬路出入相對危險，加上該位置需要配合鐵路地下化工程，因此自2017年開始爭取討論要搬遷並興建。
桃園市長張善政今出席表示，園區為各民代共同積極向國防部軍備局爭取閒置營區興建，原先僅要蓋中隊清潔隊員的休憩空間，很開心環境部的經費挹注，除了是中隊基地外，同時也是室內的大型回收物儲存場，打破大家一般對於資源回收場的印象，環境乾淨也不會有味道，將持續按這樣模式推動。
環保局說，園區占地約斥資2億3165萬元興建，其中1億1576萬元由環境部補助，自2022年12月開工、今年7月完工。
環境部政務次長葉俊宏表示，園區占地約1.7公頃，建造材料有近50％是使用再生材料，另外室內的倉儲空間，分成22類的儲存區，未來不會有廢水、廢棄物外流的情形，同時園區將來會建造太陽能光電板，設置容量高達1.32百萬瓦，將來園區的用電，用太陽能發電就足夠使用，是靜零碳排重要的里程碑。
環保局說，儲存場借鏡IKEA倉儲方式分門別類放置，全桃園140座桃樂資收站回收物，且上方有安全灑水系統，若不慎起火將會自動灑水增加安全，而中隊部辦公區域及儲存場樓上也都配有房間、淋浴設施、免治馬桶等，讓隊員們休憩空間更加舒適。
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