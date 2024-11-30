傳承新竹縣原民文化 都會原住民文化園區明年中旬動工

新竹縣文化局文化廣場今天舉辦原住民歲時祭儀，讓在城市打拚無法返鄉的族人，也能參與傳統文化傳承，新竹縣長楊文科出席祈福，並宣布新竹縣都會區原住民文化園區有望在明年8月動工，未來新竹縣溪南、溪北各有一處原住民文化聚會場所。

楊文科表示，新竹縣府持續關心都會區原住民族生活，新竹縣都會區原住民文化園區是由縣議員林秉君提議，希望新竹縣的都會區能有一個原住民的集會場域，讓在都會區打拚的族人能有一處集會場域，因此縣府經討論規畫，撥出1.6公頃的土地來興建文化園區。

新竹縣都會區原住民文化園區規畫將設於竹北西區鄰近西濱快速道路的竹北舊港地區，利用縣有農業用地興建，預計明年3月完成設計，8月動工，將是全國第一個都會區的原住民園區，計畫結合原住民的生活、生產、經濟，呈現都會原住民的特色，還將是竹北、新豐、湖口地區原住民文化聚會場所，未來也有望結合竹北新月沙灣、新豐濱海遊憩區，成為新竹縣新的觀光景點。

新竹縣原住民族青年公共事務文化發展協會今天上午在新竹縣文化局文化廣場舉行原住民族文化慶典歲時祭儀，楊文科身著原民服裝親自出席傳統祈福儀式，並與原住民朋友一同跳起原住民舞蹈，今年歲時祭儀已經是第18年舉辦。

儀式由新竹縣總頭目Kuying 林光榮與耆老頭目Ofing 林光明主持，以傳統祈福儀式揭開序幕，呈現祖靈的智慧與祝福，活動同時以充滿活力的原住民族傳統舞蹈，展現屬於新世代的文化創意，與不以單一性別為主體的性別平權理念，進一步拉近年輕一輩與傳統文化的距離。

林秉君表示，溪北溪南的原住民族群照顧皆是新竹縣府不容偏廢的任務，歲時祭儀活動的舉辦不僅為族人提供文化歸屬感，更是向外界展示原住民族多元風采的重要契機，而未來都會區原住民文化園區完工後，族人將可以不必四處借用場地舉辦原民活動，而是擁有一個具有特色的場域，實踐原鄉文化的精神。