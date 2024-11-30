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慶祝中華隊奪冠 陽明交大教授發香米 再捐發票做愛心

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
為慶祝中華隊在世界12強棒球賽中奪下冠軍，陽明交通大學科技法律學院特聘教授林志潔今天上午在服務處發放200包新竹香米。記者黃羿馨／攝影
為慶祝中華隊在世界12強棒球賽中奪下冠軍，陽明交通大學科技法律學院特聘教授林志潔今天上午在服務處發放200包新竹香米。記者黃羿馨／攝影

為慶祝中華隊在世界12強棒球賽中奪下冠軍，陽明交通大學科技法律學院特聘教授林志潔今天上午在服務處發放200包新竹香米，民眾熱烈響應，一早就有民眾前來排隊。

林志潔表示，為恭賀棒球奪冠，因此發起這次公益活動，凡攜帶發票10張，即可以20元購買原價120元的小農自產香米，所得和大家捐出的發票，她都會加倍再加碼，捐給家扶基金會、球芽基金扶助弱勢。

林志潔也指出，新竹市議員劉彥伶在這一次的議會質詢，也特別針對新竹的體育賽事的轉播，還有新竹對於選手的獎金加碼，都對市政府提出質疑，但非常遺憾，新竹在轉播上面沒有滿足市民的需求，作為市民她也非常的不解。

林志潔也提到，新竹北門國小現正展出該校1949年參加桃竹苗地區少棒比賽奪冠的老照片，今天是最後一天，歡迎大家前往參觀，感受新竹棒球優良傳統的光榮與感動。

新竹市教育處則回應，這次中華隊在世界12強棒球賽奪冠，其中郭俊麟選手設籍在新竹市，市府將依據新竹市績優運動選手及教練獎勵金實施要點，比照亞洲運動會發放30萬元的獎勵金。

教育處表示，接下來市府也將在12月6日辦理郭俊麟選手英雄見面會，鼓勵竹市優秀的棒球小選手，也讓市民感受棒球的魅力。

至於轉播，教育處說明，此次12強賽事直播由民間單位主辦，竹市府積極協助民間單位來辦理。2026年經典賽資格賽期間，市府將規畫辦理賽事現場直播，讓市民共同為中華隊加油打氣。

為慶祝中華隊在世界12強棒球賽中奪下冠軍，陽明交通大學科技法律學院特聘教授林志潔今天上午在服務處發放200包新竹香米。記者黃羿馨／攝影
為慶祝中華隊在世界12強棒球賽中奪下冠軍，陽明交通大學科技法律學院特聘教授林志潔今天上午在服務處發放200包新竹香米。記者黃羿馨／攝影
為慶祝中華隊在世界12強棒球賽中奪下冠軍，陽明交通大學科技法律學院特聘教授林志潔今天上午在服務處發放200包新竹香米。記者黃羿馨／攝影
為慶祝中華隊在世界12強棒球賽中奪下冠軍，陽明交通大學科技法律學院特聘教授林志潔今天上午在服務處發放200包新竹香米。記者黃羿馨／攝影
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為慶祝中華隊在世界12強棒球賽中奪下冠軍，陽明交通大學科技法律學院特聘教授林志潔今天上午在服務處發放200包新竹香米。記者黃羿馨／攝影

新竹 林志潔 陽明交通大學

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