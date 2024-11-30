桃園航空城拆遷戶陸續重建家園 進度不一衍生糾紛

桃園航空城開發案選擇安置街廓的拆遷戶大多數都已經取得土地所有權狀，陸續重建家園，不過因為有先、後動工或尚未動工不同的情況，出現施工時空間不足，或需要借用鄰地被拒絕等問題，甚至衍生紛爭。

在地議員游吾和指出，已經接到好幾件安置街廓蓋房子鄰居交惡的陳情案，出面調解當然是勸和，不過也讓人質疑市政府當初訂定建築規範的時候沒有注意細節，才會讓拆遷戶房子還沒蓋好就和鄰居爆發口角的事情，以後房子都蓋好了鄰居的感情怎麼會好，讓人遺憾，服務處接到這樣的陳情案，會勸地主以後大家都是厝邊，希望鄰里和睦，未來大家都要在同一塊地相處，不要房子還沒蓋就發生不愉快的事。

市政府建管處表示，航空城安置街廓配地因為鄰近桃園國際機場，大部分的建地都有含高限制只能蓋透天厝，最近也有少數合併申請蓋樓房的建案，其實不管哪一種房型建築法規都有規範，航空城安置街廓的法規還訂定退縮的規範，不過像航空城安置街廓幾乎只能蓋透天厝的情形，後面才蓋的房子如果鄰房已經蓋好，施工空間變小成本通常會比較高，即使在市區也一樣，如果要借隔壁的土地施工，當然要獲得地主同意。

營造商表示，後面蓋的確實會遭遇施工空間比較小的問題，不過航空城安置街廓相關建築規範有退縮的規定，先蓋好的房子不至於會填滿整個建界，不過即便是退縮，有時候因為沒辦法搭鷹架，必須採用成本比較高的施工方法，地主難免會抱怨要多花一點錢。建管處建議，拆遷戶重建家園的時候，鄰近的街廓可以合作一起找營造商蓋房子，這樣不但可以節省成本，也不至於出現施工空間受限制要多花錢的問題。