6.1億鳳鳴臨時火車站今啟用 活絡鶯歌桃園交通運輸

新北市鶯歌與桃園火車站兩站距離達8.2公里，是北部鐵路相隔最遠兩個車站，立委蘇巧慧爭取設置設置鳳鳴火車站，中央補助6.1億元設置鳳鳴臨時站今啟用，交通部長陳世凱等人今出席，表示2019年行政院前政院蘇貞昌核定，對於鳳鳴火車站而言，蘇巧慧是媒人、催生跟接生人，因此鳳鳴是個衝衝衝的地段。

鶯歌區長曾明華今表示，鳯鳴火車站通車後人群聚落移動，可強化新北與桃園交通、觀光、產業等連結並活絡鶯歌區三鳳三湖共6里發展，人口數占鶯歌總人口的三分之一，並紓緩鳳鳴地區停車空間不足及促進夜經濟發展。

曾明華說，鳳鳴火車站工程總經費6.1億元，提供鶯歌鳳鳴地區所需大眾運輸服務。公所與新北市交通局及養工處辦理多項整合措施，包括在車站周邊的標線型人行道，及提供了超過200格機車格與100格汽車停車格，更規劃4條公車路線停靠(981、桃266、F656、F657)、與2處YouBike，便於旅客停車轉乘接駁。

蘇巧慧指出，鶯歌大鳳鳴地區人口近3萬人，且配合鳳鳴重劃區發展，大鳳鳴地區人口持續增加，然而鶯歌車站與鳳鳴地區距離甚遠，無法符合該地與日俱增的通勤需求。為改善地方交通環境串連桃園八德、新北鶯歌生活圈，上任推動鳳鳴簡易車站，2020年12月鳳鳴簡易站正式動工。

蘇巧慧強調，鳳鳴車站的通車啟用，與團隊也提早規劃車站周遭車流動線，及早因應未來的轉乘人流與車流，建議新北市府在鄰近的鳳鳴滯洪池公園規劃停車用途，讓未來鶯歌鳳鳴交通環境更加完善。