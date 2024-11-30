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搭「火球祭」旋風！桃園推旅宿優惠 平日最深下殺2折

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市觀光旅遊局搭配「火球祭」推在地旅宿優惠，明年平日住房最深下殺2折，盡早入住還能搶活動限量抱枕（圖為2023年火球祭現場）。圖／火球祭主辦單位提供
桃園市觀光旅遊局搭配「火球祭」推在地旅宿優惠，明年平日住房最深下殺2折，盡早入住還能搶活動限量抱枕（圖為2023年火球祭現場）。圖／火球祭主辦單位提供

「FIREBALL Fest. 火球祭」今明2天在桃園棒球場熱鬧登場，桃園市觀光旅遊局配合活動也推多種旅宿優惠，另為延續熱潮，明年憑火球祭手環入住桃園特約旅宿，平日住房折扣最深下殺2折，盡早預訂還有機會搶到火球祭限量抱枕。

桃園市政府觀光旅遊局長周柏吟表示，火球祭搖滾音樂節深耕桃園，已經三度踏上桃園棒球場，今年演出包含龐克、搖滾、重金屬等風格元素，還有許多新崛起的創作勢力，例如蛋堡、落日飛車、血肉果汁機、旺福及大象體操，以及Tokyo Ska Paradise Orchestra、Dune Rats、 MONGOL800等。

周柏吟局長說，今年的火球祭除了樂團演出，也推出親子舞台「火球村」，現場有音樂、舞蹈、魔術、雜技等各種有趣活動及攤位，非常適合闔家參與。許多旅宿業者也為今明2天推住房優惠，例如中壢米堤大飯店有住房6折、桃園喜來登酒店提供球場接駁服務等。

另外，旅宿業者針對火球祭也推明年平日限量優惠，憑火球祭手環入住，智醫康寓全房型下殺2折，尊爵天際大飯店及住都大飯店也有5折以下優惠專案，活動主辦方也準備了500個造型抱枕要送給住宿民眾，但由於數量有限，將一比例分送至各旅館飯店，送完為止。活動詳情與優惠可上桃園觀光導覽網查詢，網址：https://travel.tycg.gov.tw/zh-tw/event/couponlist

桃園市觀光旅遊局搭配「火球祭」推在地旅宿優惠，明年平日住房最深下殺2折，盡早入住還能搶活動限量抱枕。圖／火球祭主辦單位提供
桃園市觀光旅遊局搭配「火球祭」推在地旅宿優惠，明年平日住房最深下殺2折，盡早入住還能搶活動限量抱枕。圖／火球祭主辦單位提供
桃園市觀光旅遊局搭配「火球祭」推在地旅宿優惠，明年平日住房最深下殺2折，盡早入住還能搶活動限量抱枕。圖／火球祭主辦單位提供
桃園市觀光旅遊局搭配「火球祭」推在地旅宿優惠，明年平日住房最深下殺2折，盡早入住還能搶活動限量抱枕。圖／火球祭主辦單位提供
桃園市觀光旅遊局搭配「火球祭」推在地旅宿優惠，明年平日住房最深下殺2折，盡早入住還能搶活動限量抱枕（圖為2023年火球祭現場）。圖／火球祭主辦單位提供
桃園市觀光旅遊局搭配「火球祭」推在地旅宿優惠，明年平日住房最深下殺2折，盡早入住還能搶活動限量抱枕（圖為2023年火球祭現場）。圖／火球祭主辦單位提供
桃園市觀光旅遊局搭配「火球祭」推在地旅宿優惠，明年平日住房最深下殺2折，盡早入住還能搶活動限量抱枕（圖為2023年火球祭現場）。圖／火球祭主辦單位提供
桃園市觀光旅遊局搭配「火球祭」推在地旅宿優惠，明年平日住房最深下殺2折，盡早入住還能搶活動限量抱枕（圖為2023年火球祭現場）。圖／火球祭主辦單位提供

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