竹市殯儀館靈位牌區人車爭道、小鳥啄供品 市府承諾將改善

新竹市立殯儀館是新竹地區唯一的公立殯葬園區，不過市議員劉彥伶指出，殯儀館靈位牌區空間狹窄、人車爭道，還時常發生小鳥啄食供品，且無煙靈位牌區冷氣常跳電，新館靈堂1、2樓之天花板更是被煙熏漆黑一片。市府表示，將爭取明年度預算改善。

劉彥伶指出，殯儀館靈位牌區空間狹窄，冬天冷、夏天熱，時常發生有小鳥啄食祭祀之供品的問題。此外，人車爭道十分危險，對行人來說非常不友善，盼市府改善或另尋他處設置靈位牌區。

劉彥伶也表示，近期也接獲民眾陳情，無煙靈位牌區的冷氣有時候開、有時候關，了解之後才知道原來無煙靈位牌區只要開冷氣就會導致上面的禮廳或是靈堂跳電，因此無法開冷氣，必須要忍受夏天的酷熱。建請市府重新調整用電之配置，以維護市民之使用權益。

此外，劉彥伶說，新竹市立殯儀館新館靈堂1、2樓之天花板，因長期被香的煙熏，導致天花板呈現塊狀漆黑，建請市府協助汰換天花板，以維護新竹市民使用權益。

新竹市政府民政處表示，殯葬管理所已爭取編列2025年預算，計畫在殯儀館新館地下1樓儲藏室空間規畫室內大眾牌位區，以提供民眾一個優質的守靈空間。此外，殯葬管理所亦將於今年底進行高壓電力設備歲修，屆時將對冷氣線路進行簡易分流配管，以改善旺日禮廳多場同時使用時造成的電力負載過重問題。

至於新舊館靈堂天花板長期受香煙影響，導致漆黑狀況，民政處表示，已著手對新館一樓靈堂的天花板及牆壁進行粉刷，目前有13間已改善完成，因剩餘一間，家屬尚在使用中，預計12月3日粉刷，殯葬管理所將持續完成改善。