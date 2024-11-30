救台中流浪貓去不成東京巨蛋 她得知發起愛心捐助

台中市北區的「貓咪跑跑」寵物友善餐廳是為流浪貓中途之家，店主近來為醫治流浪貓，花掉幾十萬元，放棄赴東京為中華棒球隊加油，常入不敷出；希塔療癒師kiwa得知後，昨發起為流浪貓捐募物資行動，呼籲重視流浪貓健康問題。

擁有國際療癒導師證照的療癒師Kiwa說，她是愛貓人士，家裡曾經最多養了4隻貓咪。很多人都會擔心浪浪健康問題，尤其是流浪貓爬在屋頂上，比較難得到救助。

Kiwa指出，位在北區的「貓咪跑跑」寵物友善餐廳是流浪貓中途之家，店主常常會收養一些病貓救治，最近即有一隻罹患腹膜炎的流浪貓，花掉幾十萬元的醫藥費，只能放棄赴東京巨蛋為中華棒球隊加油的行程，她得知後，決定發起為流浪貓捐募物資的行動，援助有愛心的流浪貓中途之家。

Kiwa說明，寵物不管在心裡上或身體上生病了，通常跟飼主也有很大的關係，她最近想召集100名心理療癒諮詢師，就是想共同投入公益慈善的心理諮商行列，尋求更多的善心人士投入療癒毛小孩的行列。