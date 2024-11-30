地方采風／九降風助攻 北埔曬柿甜蜜蜜

新竹以九降風聞名，不僅因此得名「風城」，還為在地帶來不少得天獨厚的農特產，柿餅便是其中之一。新竹縣北埔鄉的柿餅製作工藝傳承百年，講求自然日曬，配合九降風乾燥，讓每顆柿餅都結出糖霜，表皮閃爍出如黃金般的金黃色澤。

製作柿餅超過40年的黃阿海是北埔有名的老師傅，每年9月入秋便是他一年當中最忙碌的時刻，除了採摘滿山結實纍纍的柿子，還要依照客家老師傅代代傳承手法，將柿子曝曬成甜蜜蜜的柿餅。

黃阿海說，北埔氣候適宜，又有九降風配合，是製作柿餅的絕佳地點，每年10月到11月有石柿餅，12月到隔年1月則是筆柿餅，製作都遵循古法，農民天未亮就要到果園採摘新鮮柿子，接著削皮晾曬，日出曬柿、日落收柿，至少要7天才能完成，期間還要不斷翻面、碾壓成形，更要看老天爺賞不賞臉，絕不能讓柿餅淋到雨也不能結露水。

每年秋末初冬，北埔常見曬柿子的壯觀場面，與新埔鎮同列新竹兩大柿餅產地。柿餅因果實品種、地理環境差異以及製作工藝不同，口感風味也不同，有的軟糯、有的Q彈，還有需要長達一年熟成的「柿霜餅」，該柿餅表面因為糖分滲出結白霜得名，是北埔最頂級的柿餅，一斤要價數百元，甚至近千元，是當之無愧的天賜黃金。