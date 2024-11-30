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頭份至新竹交流道 北上路肩開放通行

聯合報／ 記者胡蓬生吳傑沐／苗栗報導
國一頭份至新竹路段，平日北上路肩開放。記者胡蓬生／攝影
國一頭份至新竹路段，平日北上路肩開放。記者胡蓬生／攝影

國道1號頭份交流道平日上班尖峰時段車流量大，常見壅塞，甚至回堵平面道路。苗栗縣政府爭取頭份至新竹系統交流道北上路段平日上午7時至9時開放行駛路肩，獲高速公路局點頭，但僅限小型車，也不能任意變換車道，致生危險。

工務處指出，國1頭份交流道北上路段開放路肩通行，有助紓解頭份交流道上班時段壅塞回堵情形，也能提升國道主線行車速率，但開放對象僅限小型車，駕駛人也須依現場標示及人員指示行駛，以維持行車秩序與安全

縣府指出，縣長鍾東錦很關心交通壅塞問題，除了解決國道路肩開放通行問題，也著眼地方能做那些努力。針對交流道周邊的平面道路，縣府今年1月已完成建國路、顯會路、124甲線轉國1北上匝道的車道拓寬，接續將與公路局合作，辦理中華路、自強路至頭份交流道路段的分隔島縮減與增設車道工程，拚明年5月完工。

國道 車道 頭份

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