桃園購物節復辦 首獎獨得千萬現金

桃園購物節今年原定停辦又恢復，市長張善政與代言人、羽球金牌好手李洋昨公布，今年最大獎為1000萬元現金大獎，創下各地購物節最高獎金紀錄。台中購物節連辦多屆，最大獎為千萬好宅，加上5萬個現金獎項，獎金從3000元至到100萬元不等，去年創下328億登錄金額。

桃園購物節舉辦多年，原本每年登錄金額約百億元，去年因最大獎縮水，只有汽機車與家電，登錄金額只剩40億元，原本今年不續辦，後來又撥預算恢復。

張善政昨與兩屆奧運羽球金牌得主李洋，共同宣布最大獎為獨得1000萬元現金獎，另外有4輛百萬汽車、20多輛機車、機票等，總獎值近2000萬元。李洋說，他在國立台灣體大任教，剛考上汽車駕照，希望抽中千萬現金，也希望抽中汽車。

張善政說，現金最方便使用，因此推出現金大獎；桃園購物節活動期間涵蓋跨年、春節與2025台灣燈會，全台民眾都能參加，單筆交費滿300元，上官網登錄就有機會拿千萬現金。

桃園市經發局表示，12月1日起至明年3月5日開放登錄，發票消費期間從11月1日至明年2月28日，登錄金額每滿300元可獲得1個抽獎序號，在桃園實體店家或數位通路都能參加。

桃園市議員楊朝偉指出，市府原不打算舉辦，經強力要求才恢復，花小錢能刺激消費，抽獎要公開透明。議員王珮毓說，桃園購物節的規模和效益，遠不如台中購物節，這次拖到年底才開始宣傳，登錄發票還回溯到11月，應徹底檢討。

台中購物節舉辦六屆，每年10月至12月登場，送千萬好宅，與多個現金獎項，登錄金額每年創新高，去年共登錄328億元。市長盧秀燕說，抽現金比獎品更實惠，市府現金獎項共5萬個，獎金總額超過3億元，刺激消費登錄。

中市議員認為，購物節花大錢刺激登錄抽獎，但是否真正帶動消費？仍待調查；購物節也未帶動微型商店或偏遠地區消費。市府表示，市府發放物調券，攜手7800家小型商店與攤商，帶動消費6000萬元，另針對市場攤商、偏遠地區等，登錄金額加碼帶動消費。