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竹北市3商圈公有機車停車格 114年元旦起試辦收費

中央社／ 新竹縣29日電

新竹竹北市公所今天說，從明年元旦起在高鐵新竹站、竹北遠百與家樂福竹北店商圈附近道路，試辦機車停車收費，每小時收費新台幣10元、每天最多收30元。

竹北市公所主秘陳家緯告訴中央社記者說，此次與新竹縣政府共識於公有機車格實施收費措施，是要回歸使用者付費精神，解決違停等問題。

他說，明年1月1日起採階段性試辦，試辦期間，將持續監控執行情況，依實施成效與民眾意見調整，以逐步建立使用者付費概念，並達到停車秩序管理目標。

竹北市公所透過文字表示，收費時段是每週一到週六上午8時到晚上8時，每逢週日、元旦、農曆除夕、春節、二二八紀念日、兒童節、清明節、端午節、中秋節、雙十節等當天不收費。

市公所指出，實施機車停車格收費路段包含，高鐵新竹站商圈的嘉豐11路1段、高鐵2路、高鐵8路、高鐵7路東1巷、高鐵7路東2巷、復興2路、復興3路2段、嘉祥6街、以及嘉祥7街。

市公所說，以及鄰家樂福竹北店商圈的光明6路、光明9路、縣政8街與縣政9路部分路邊機車停車場。

市公所表示，還有遠東百貨竹北店商圈的勝利1路、勝利2路、莊敬1路、莊敬2街以及莊敬3路部分路邊機車停車場。

新竹 竹北 高鐵

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