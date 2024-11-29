超狂故宮博物院3D數位古文物展 延長展出桃園這裡看

桃園市中壢區重要信仰中心仁海宮邀請故宮博物院，以3D數位攝影方式展出古文物、山水畫，及仁海宮建廟200年的歷史回顧，展覽自今年7月底開始至11月30日，不過獲得熱烈回響，因此經過故宮同意將延長至明年3月2日，歡迎民眾前往觀賞。

財團法人中壢仁海宮與故宮博物院攜手合作，共同籌畫「國寶巡遊」展覽，旨在推動文化傳承與藝術交流。此次展覽在桃園地區初試啼聲、成功舉辦，不僅為雙方奠定了堅實的合作基礎，更提升了來訪信眾的藝術鑑賞能力，讓他們深刻體驗古文物的深邃魅力，實屬地方上難得的一場藝術盛宴。

仁海宮董事長王介禧表示，自開展以來，參觀人數持續攀升，地方、社會及學界也給予了廣泛的關注和讚譽。為回應廣大信眾的熱烈要求，展期決定延長至明3月2日，以便各界人士有更充裕的時間細細品味領略，一睹故宮的瑰寶珍藏。歡迎信眾、產官學界蒞臨或登錄仁海宮官網查詢。