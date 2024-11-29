聽新聞
0:00 / 0:00
超狂故宮博物院3D數位古文物展 延長展出桃園這裡看
桃園市中壢區重要信仰中心仁海宮邀請故宮博物院，以3D數位攝影方式展出古文物、山水畫，及仁海宮建廟200年的歷史回顧，展覽自今年7月底開始至11月30日，不過獲得熱烈回響，因此經過故宮同意將延長至明年3月2日，歡迎民眾前往觀賞。
財團法人中壢仁海宮與故宮博物院攜手合作，共同籌畫「國寶巡遊」展覽，旨在推動文化傳承與藝術交流。此次展覽在桃園地區初試啼聲、成功舉辦，不僅為雙方奠定了堅實的合作基礎，更提升了來訪信眾的藝術鑑賞能力，讓他們深刻體驗古文物的深邃魅力，實屬地方上難得的一場藝術盛宴。
仁海宮董事長王介禧表示，自開展以來，參觀人數持續攀升，地方、社會及學界也給予了廣泛的關注和讚譽。為回應廣大信眾的熱烈要求，展期決定延長至明3月2日，以便各界人士有更充裕的時間細細品味領略，一睹故宮的瑰寶珍藏。歡迎信眾、產官學界蒞臨或登錄仁海宮官網查詢。
而仁海宮日前也獲文玄企業有限公司董事長張煥卿慷慨捐贈金媽祖與金觀音聖像，張煥卿博學多識、儒雅風範，對傳承與弘揚中華文化不遺餘力，所捐贈金媽祖象徵母儀之德，祈願聖母精神保家安泰、福祿久遠；而金觀音則代表慈悲與智慧，祈佑世間和諧安寧。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言