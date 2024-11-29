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率團赴上海江蘇參訪6天 苗栗縣長鍾東錦盼深化交流

中央社／ 苗栗縣29日電
苗栗縣長鍾東錦。聯合報系記者范榮達／攝影
苗栗縣長鍾東錦。聯合報系記者范榮達／攝影

苗栗縣長鍾東錦今天率縣府團隊赴陸展開為期6天參訪，行程包括上海、江蘇、南京等地，期盼在現代農業、智慧漁業以及工商產業、觀光旅遊等領域深化交流並行銷苗栗特色。

苗栗縣政府透過新聞稿指出，中國大陸江蘇省台屬聯誼會與上海市海洋大學，今年10月發函邀請苗栗縣府率團前往參訪交流，縣長鍾東錦率相關業務局處組成參訪團今天啟程赴陸，期藉他山之石優化縣內產業技術與品質，持續以農為本，加速邁向科技、觀光大縣願景。

苗栗縣政府自110年起與上海海洋大學簽訂中華絨螯蟹養殖科技合作計畫，每年初從崇明島輸入蟹苗，提供縣內養殖戶，並由專業教授團輔導技術，13年來成功打響苗栗優質大閘蟹品牌。

縣府表示，此次參訪為期6天，30日首站選定崇明區陳家鎮，感謝海洋大學多年來輔導合作，另洽商飼料新配方等事宜，並預計觀上海市電力發展有限公司數字化生態農業綜合產業園區，了解運用水上發電、水下養殖的「蟹光互補」發電新技術。

縣府指出，12月1日預計赴常熟參觀東方紅木公司與蘇州的規畫展示館進行木雕藝術交流，文觀局將簡報推廣苗栗三義木雕特色；12月2日到蘇州溧陽，參訪儲能技術及新能源科技產業，另考察智慧交通、生態保育及休閒農業。

縣府說，12月3日行程預定到南京市參觀銀杏湖景區並拜訪台商企業，除針對台商在大陸投資經營現況進行交流，也向台商招手，盼以苗栗水電豐沛、人力及用地等優勢，歡迎回台設廠投資。

鍾東錦表示，此次參訪行程涵蓋農漁、工商、藝文及觀光等領域，盼藉雙向交流機會，汲取對方成功經驗，作為推動縣政建設的參考，也把苗栗的好山好水和未來發展潛力，推介到對岸。

上海 鍾東錦

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