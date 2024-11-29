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桃園114年度總預算一讀零刪除 藍籲不分黨派支持市府

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市議會一讀聯席審查今天審完桃園市114年度總預算，市府有47筆預算被擱置，金額約3億。記者陳俊智/攝影
桃園市議會一讀聯席審查今天審完桃園市114年度總預算，市府有47筆預算被擱置，金額約3億。記者陳俊智/攝影

桃園市議會今天完成桃園市114年度總預算審查一讀會，市府有47筆預算被擱置，金額約3億元，國民黨團總召徐玉樹指市府各局處預算編列以極度壓縮，財務吃緊，呼籲不放黨籍議員全力支持市府建設。

主計處指出，桃園明年歲入編列1553.89億元，多數來自課稅、補助與事業盈餘，歲出則編列1711.98億元，用於教育科學文化、社會福利與經濟發展，預計增加158.09億元債務，歲入與歲出相抵，尚不足158.09億元，預計靠賒借彌平。

桃園市議會一讀聯席審查共擱置47筆預算，金額3億又87萬餘元，其中以文化局35筆最多，農業、觀光旅遊、水務、工務、體育、青年、智慧城鄉發展委員會和婦幼局則有1到2筆被擱置；審查過程中，民進黨團雖有動議刪除8筆預算，但國民黨以人數優勢力阻，未有預算被刪。

徐玉樹表示，今年一讀審結果與往年相比，擱置的金額與刪除的金額較低，但從今年預算編列情況分析，可以看出市府編列預算已極度壓縮，財務捉襟見肘。

徐玉樹指出，桃園市已經進入大建設時代，往後幾年預算只會增加不會減少，就以軌道建設經費為例，桃園鐵路地下化軌道建設經費，前市長鄭文燦執政8年合計僅編4.19億元，但張善政上任到明年光軌道經費就高達29.11億元，市府財政當然會被壓縮。

徐也說，桃園財政吃緊，巧婦難為無米之炊，市府要維持各項市政運作相當不容易，除了期盼中央財畫法修正，市府相關局處針對被擱置的預算也要充分說明與釋疑，也希望不分藍綠及無黨籍議員全力支持市府114年度總預算。

國民黨 桃園 財務

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