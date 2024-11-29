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斥資逾26億元 中壢第3處社宅今開工啟用離青埔超近

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園市中壢區A20社會住宅位於機場捷運A20區段徵收區內興北一路與興西一路，將興建3棟地上14層、地下2層，總計提供393戶社宅，今舉行開工動土典禮。記者翁唯真／攝影
桃園市中壢區A20社會住宅位於機場捷運A20區段徵收區內興北一路與興西一路，將興建3棟地上14層、地下2層，總計提供393戶社宅，今舉行開工動土典禮。記者翁唯真／攝影

桃園市中壢區A20社會住宅位於機場捷運A20區段徵收區內興北一路與興西一路，將興建3棟地上14層、地下2層，總計提供393戶社宅，內設有微型運動中心、視覺障礙者生活重建中心、身心障礙者家庭照顧者支持服務據點等多元的社會福利服務場所，工程總經費約26億3999萬元，預計2027年9月完工，是繼中壢1號、中興巷後，第3處社會住宅。

桃園市長張善政今出席開工動土典禮表示，A20中壢社會住宅是中壢新興開發區域實質建設的里程碑，不但緊鄰機場捷運A20興南站，走路僅10分鐘可到，擁有非常便捷的交通，啟用後更有多功能的公共空間滿足當地居民的需求，機場捷運A20興南站周邊地區的繁榮指日可待。

A20區段徵收區內興北一路與興西一路，基地面積約8920平方公尺，將建3棟地上14層及地下2層的建築，總計可提供393戶，一房型13坪共228戶、二房型17坪共90戶、三房型27坪75戶，提供214格汽車位、530格機車位，並設置微型運動中心、視覺障礙者生活重建中心、身心障礙者家庭照顧者支持服務據點等多元的社會福利服務場所，工程總經費約26億3999萬元，預計2027年9月完工。

張善政說，市府持續規畫及興建社會住宅，現已完成約14棟4400戶，與目標1萬1000戶，達成率近4成。本次開工動土的中壢區A20社會住宅是中壢區第3棟社宅，落成啟用後，可望將中壢區的社宅戶數提升至1400餘戶，擴充整體社宅量能，也預祝工程能夠如期如質於2027年完工。

桃園市住宅發展處，今年已開工 6 處社會住宅工程,穩健推動桃園市社會住宅興建工作，目前市府已規畫46處基地，總計達1萬1543戶以上，2030年將累計竣工9377戶以上。

桃園市中壢區A20社會住宅位於機場捷運A20區段徵收區內興北一路與興西一路，將興建3棟地上14層、地下2層，總計提供393戶社宅，今舉行開工動土典禮。記者翁唯真／攝影
桃園市中壢區A20社會住宅位於機場捷運A20區段徵收區內興北一路與興西一路，將興建3棟地上14層、地下2層，總計提供393戶社宅，今舉行開工動土典禮。記者翁唯真／攝影
桃園市中壢區A20社會住宅位於機場捷運A20區段徵收區內興北一路與興西一路，將興建3棟地上14層、地下2層，總計提供393戶社宅，今舉行開工動土典禮。記者翁唯真／攝影
桃園市中壢區A20社會住宅位於機場捷運A20區段徵收區內興北一路與興西一路，將興建3棟地上14層、地下2層，總計提供393戶社宅，今舉行開工動土典禮。記者翁唯真／攝影

中壢 機場捷運 社會住宅

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