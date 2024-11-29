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竹市議會總預算黨團協商卡關 各黨團攻防刪減爭議項目

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新聯線黨團總召李國璋表示，黨團會提出實質項目修正，但目的就是希望大家盡快達到共識，可以在有效的監督之下，讓市府能夠運行。記者黃羿馨／攝影
新聯線黨團總召李國璋表示，黨團會提出實質項目修正，但目的就是希望大家盡快達到共識，可以在有效的監督之下，讓市府能夠運行。記者黃羿馨／攝影

新竹市議會今天進行2025年總預算二讀會黨團協商，不過因過程卡關，議長許修睿宣佈散會，將待12月2日再次協商。民進黨團與時代力量黨團堅持針對不合理的預算項目進行刪減；新聯線黨團希望秉持府會和諧又兼顧市政運作順暢的方向來運作。

新聯線黨團總召李國璋指出，針對今年新竹市政府正在審議中的總預算，黨團提出的版本，除了額度參照去年刪除的金額來參考外，也要顧及市府和其他黨團立場，黨團也會提出實質項目修正，但目的就是希望大家盡快達到共識，可以在有效的監督之下，讓市府能夠運行。

時代力量黨團總召林彥甫說，黨團之前就有點出，明年度市府出國考察的預算爆增78%，黨團堅持一定要刪減相關的考察預算，尤其像是新加坡的出國考察，到現在連詳細的行程都無法提供給議會。另外像是國際IP的，近期市府才公布說要在青草湖邀請海綿寶寶，活動花600萬元，但明年卻暴增1倍到1200萬元。

民進黨團總召陳建名表示，今年預算現在是二讀會保留的項目，黨團正在協商中，期待可以針對不合理的預算項目刪減，今年市政府的預算的編列，直至目前為止，觀察到不合理的項目非常多，像是風箏節等。

陳建名強調，黨團並非不鼓勵政府辦活動，但風箏節活動已做出口碑，國內外都相當知名，但今年也針對交通狀況做專案報告，因此也舉例，有關風箏節交通改善的費用絕對不會去動，但活動內容有要新增，會希望市府斟酌。

陳建名說，到目前為止，協商過程還算樂觀，但他也提到，今年市府對於預算編列、審查的推敲和沙盤推演，他認為做得相當不夠，各局處單位無法針對他們自己編列的預算強力捍衛，甚至無法提出資料，這也讓預算審查還有協商，黨團都有更好的籌碼跟基礎，可以來好好為市民來把關。

民進黨團總召陳建名表示，今年預算現在是二讀會保留的項目，黨團正在協商中，期待可以針對不合理的預算項目刪減。記者黃羿馨／攝影
民進黨團總召陳建名表示，今年預算現在是二讀會保留的項目，黨團正在協商中，期待可以針對不合理的預算項目刪減。記者黃羿馨／攝影
時代力量黨團總召林彥甫說，黨團之前就有點出，明年度市府出國考察的預算爆增78%，黨團堅持一定要刪減相關的考察預算。記者黃羿馨／攝影
時代力量黨團總召林彥甫說，黨團之前就有點出，明年度市府出國考察的預算爆增78%，黨團堅持一定要刪減相關的考察預算。記者黃羿馨／攝影

時代力量 考察 風箏節

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