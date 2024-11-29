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瑞健醫療贈桃園YouBike兩站點、32輛微笑單車

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
瑞健醫療贈兩座YouBike站點與32車輛啟用 。圖／瑞健醫療提供
瑞健醫療贈兩座YouBike站點與32車輛啟用 。圖／瑞健醫療提供

瑞健醫療今日在桃園市蘆竹區舉辦YouBike單車捐贈與站點啟用，宣布贈兩座YouBike站點與32輛微笑單車，為打造綠色運輸帶做出貢獻。市議員張桂綿、錢龍和在地議員助理都到場，肯定業者公益嘉惠地方。

瑞健醫療為全球先進藥物輸送系統產業的設計、研發及製造龍頭，在桃園深耕35年，除致力推動並實現患者健康與自主、減少生態足跡及確保負責任的商業行為，也善盡企業ESG永續發展責任。為響應桃園市政府推動低碳城市政策，回饋社區居民並考慮瑞健員工通勤、生活的使用需求，與桃園市政府、台鐵、微笑單車公司合作，共同促成YouBike及站點捐贈。兩座站點共64支停車柱，捐贈微笑單車2.0與2.0E車輛各16部。

瑞健醫療台灣總經理馮文宏表示，兩座YouBike站點 在六福站、南山站（蘆竹區）都鄰近瑞健的廠區，希望能提升附近社區居民生活便利，瑞健同仁也能善用，培養日常運動健身的習慣。公司特別感謝交通局、養護工程處、台鐵公司及微笑單車公司協助。

交通局表示，為實現低碳城市願景、提供市民更多綠色運輸的選擇，桃園市政府預定年底完成設置517座YouBike站點，瑞健六福站、南山站啟用後，累積達511個站點。感謝瑞健醫療捐贈微笑單車與站點，以及台鐵公司同意場站建置，提供附近社區民眾與上班族更多低碳短程交通工具的選擇；相信在公部門、在地企業與社區的合作下，能更快的實現桃園綠色出行的未來。

瑞健醫療也推動員工健康計畫，每年提供免費健康檢查、減重活動、癌症篩檢及講座。為提升新設YouBike站點使用率，公司鼓勵員工多用大眾運輸，單月減碳達30公斤（CO2e）者，可兌換限量悠遊卡及儲值金。公司也宣布年底將引進電動車作為員工接駁車，落實降低範疇三的溫室氣體排放，持續為邁向環境永續努力。

瑞健醫療響應桃園低碳城市願景，贈YouBike車輛與站點正式啟用 。圖／瑞健醫療提供
瑞健醫療響應桃園低碳城市願景，贈YouBike車輛與站點正式啟用 。圖／瑞健醫療提供

YouBike 單車 桃園

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