影／銅鑼杭菊已開始採收 空中視角呈現花海另一番風情

苗栗縣銅鑼鄉最著稱的杭菊節每年吸引大批人潮，白色杭菊如初雪覆地、黃色杭菊金燦奪目，美不勝收，花期可至12月中旬，不過目前農戶已開始採收，想觀賞迷人的杭菊花海，得把握最後一段時機。

銅鑼鄉農會指出，銅鑼是國內最重要的杭菊產地，今年郷內栽培60多公頃，但受颱風影響，僅剩四成近30公頃花田可賞花海，但還是陸續湧入大批遊客，花田景觀可持續到12月中旬。

攝影工作者張文煥也是鐵道迷，今天特別到山線鐵路旁的邱家古厝農場拍照，並用空拍機記錄下花田美景，以不同的空中視角俯視花海景觀。