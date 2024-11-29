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影／銅鑼杭菊已開始採收 空中視角呈現花海另一番風情

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣銅鑼鄉的杭菊節每年吸引大批人潮，白色杭菊如初雪覆地、黃色杭菊金燦奪目，花期可至12月中旬，但目前農戶已開始採收，想觀賞迷人的杭菊花海，得把握最後一段時機。圖／張文煥提供
苗栗縣銅鑼鄉的杭菊節每年吸引大批人潮，白色杭菊如初雪覆地、黃色杭菊金燦奪目，花期可至12月中旬，但目前農戶已開始採收，想觀賞迷人的杭菊花海，得把握最後一段時機。圖／張文煥提供

苗栗縣銅鑼鄉最著稱的杭菊節每年吸引大批人潮，白色杭菊如初雪覆地、黃色杭菊金燦奪目，美不勝收，花期可至12月中旬，不過目前農戶已開始採收，想觀賞迷人的杭菊花海，得把握最後一段時機。

銅鑼鄉農會指出，銅鑼是國內最重要的杭菊產地，今年郷內栽培60多公頃，但受颱風影響，僅剩四成近30公頃花田可賞花海，但還是陸續湧入大批遊客，花田景觀可持續到12月中旬。

攝影工作者張文煥也是鐵道迷，今天特別到山線鐵路旁的邱家古厝農場拍照，並用空拍機記錄下花田美景，以不同的空中視角俯視花海景觀。

農會表示，今年杭菊節從11月中旬開始，地方在11月16、17日及23、24日連續兩個周休假日辦理主活動。杭菊必須靠人工採收，並分兩批作業，採收過程也有不少遊客或攝影家來取景，另有一番特色。遊客想了解花況，可上臉書「花現銅鑼」查詢。

苗栗縣銅鑼鄉的杭菊節每年吸引大批人潮，白色杭菊如初雪覆地、黃色杭菊金燦奪目，花期可至12月中旬，但目前農戶已開始採收，想觀賞迷人的杭菊花海，得把握最後一段時機。圖／張文煥提供
苗栗縣銅鑼鄉的杭菊節每年吸引大批人潮，白色杭菊如初雪覆地、黃色杭菊金燦奪目，花期可至12月中旬，但目前農戶已開始採收，想觀賞迷人的杭菊花海，得把握最後一段時機。圖／張文煥提供
苗栗縣銅鑼鄉的杭菊節每年吸引大批人潮，白色杭菊如初雪覆地、黃色杭菊金燦奪目，花期可至12月中旬，但目前農戶已開始採收，想觀賞迷人的杭菊花海，得把握最後一段時機。圖／張文煥提供
苗栗縣銅鑼鄉的杭菊節每年吸引大批人潮，白色杭菊如初雪覆地、黃色杭菊金燦奪目，花期可至12月中旬，但目前農戶已開始採收，想觀賞迷人的杭菊花海，得把握最後一段時機。圖／張文煥提供
苗栗縣銅鑼鄉的杭菊節每年吸引大批人潮觀賞花海美景，白色杭菊如初雪覆地、黃色杭菊金燦奪目，花期可至12月中旬，目前農戶已開始採收。圖／張文煥提供
苗栗縣銅鑼鄉的杭菊節每年吸引大批人潮觀賞花海美景，白色杭菊如初雪覆地、黃色杭菊金燦奪目，花期可至12月中旬，目前農戶已開始採收。圖／張文煥提供

花田 農會

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