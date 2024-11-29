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投手林凱威回新竹家鄉辦簽球會 鄉親球迷熱烈嗨翻

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
林凱威為回饋在地鄉親，今天回到家鄉辦簽名球會，即使只有1小時的簽名球時間，林凱威也來者不拒，展現親和力，與每個球迷拍照。圖／民眾提供
林凱威為回饋在地鄉親，今天回到家鄉辦簽名球會，即使只有1小時的簽名球時間，林凱威也來者不拒，展現親和力，與每個球迷拍照。圖／民眾提供

中華隊贏得世界棒球12強賽冠軍，擔任「終結者」的投手林凱威今天回到他的「娘家」新竹市香山舉辦簽名球會，這場簽名球會以回饋在地鄉親為主，並未對外宣傳，且僅限200個名額，許多球迷與鄉親拿到林凱威的簽名球，開心的自拍上傳

投手林凱威在冠軍賽9局下精采守住日本隊的打擊讓台灣贏得國際賽首冠，林凱威為回饋在地鄉親，今天回到家鄉辦簽名球會，即使只有1小時的簽名球時間，林凱威也來者不拒，展現親和力，與每個球迷拍照。

林凱威曾效力於美國職棒大聯盟響尾蛇隊，也曾獲選代表台灣參加2019年世界12強棒球賽，2022年回到台灣，並以當年選秀榜眼身份加入味全龍隊。這次再獲選進12強世界棒球賽擔任中繼投手，多場精采的好投讓人印象深刻，尤其冠軍賽第9局下，成功封鎖日本的打擊，完成台灣以4比0完封日本，讓台灣拿下首次國際棒球賽事冠軍。

林凱威是新竹在地香山人，去年結婚後與妻子定居並入籍在苗栗，但家人幾乎都住在香山。此次奪冠後，林凱威在經紀公司安排下，今天一早回到家鄉辦簽名球會，受到鄉親熱烈歡迎。

新竹市教育處表示，中華隊此次奪冠隊伍中，有郭俊麟、朱育賢、林凱威及王志煊4位選手，曾在竹市就學或接受棒球的專業訓練，市府希望延續這份榮耀，將積極力邀郭俊麟、朱育賢、林凱威及王志煊返回母校進行經驗分享會，讓學子們有機會面對面與偶像交流，向金牌好手學習如何在挫折中突破自我、實現夢想。

中華隊贏得世界棒球12強賽冠軍，擔任「終結者」的投手林凱威今天回到他的「娘家」新竹市香山舉辦簽名球會。圖／民眾提供
中華隊贏得世界棒球12強賽冠軍，擔任「終結者」的投手林凱威今天回到他的「娘家」新竹市香山舉辦簽名球會。圖／民眾提供
中華隊贏得世界棒球12強賽冠軍，擔任「終結者」的投手林凱威今天回到他的「娘家」新竹市香山舉辦簽名球會。圖／民眾提供
中華隊贏得世界棒球12強賽冠軍，擔任「終結者」的投手林凱威今天回到他的「娘家」新竹市香山舉辦簽名球會。圖／民眾提供

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