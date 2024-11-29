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超商代收停車費1張抽4.3元 桃園擬優惠改變民眾習慣

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市政府為公有路邊停車格支付的代收費年年增加，其中超商代收手續費與台北有落差，議員認為不公平，要求交通局設法壓低費用（示意圖）。本報資料照片
桃園市政府為公有路邊停車格支付的代收費年年增加，其中超商代收手續費與台北有落差，議員認為不公平，要求交通局設法壓低費用（示意圖）。本報資料照片

桃園公有路邊停車格有超商、金融電信代收與行動支付等繳費方式，其中超商代收1張繳費單，市府要付4.3元代收費，比雙北高，民進黨議員劉仁照要求交通局應設法壓低費用，減少預算開支；交通局長張新福表示，將研議策略，改變民眾繳費習慣。

桃園市停車場基金針對路邊停車繳費單編有3574萬餘元代收費，比去年3378萬元多一些，交通局解釋是路邊停車格與開單數量都增加，所以代收費也跟著增加；交通局指出，現行繳費方式多元，但民眾到超商繳費仍占多數，約55%，使用金融電信代收約21.2%，行動支付則有23.8%。另外，雖然支出代收費增加，但民眾停車所帶進的收入也會因為開單增加。

不過，劉仁照發現桃園支付超商的代收費單價比台北高，桃園一張停車單要4.3元，台北卻不到4元。劉仁照表示，這個問題存在已久，也曾被審計處檢討，交通局應設法跟超商業者溝通，否則對桃園不公平。

張新福解釋，超商決定各地停車繳費單代收費高低，主要取決於當地單據數量，桃園停車格約2萬多個，台北則有4萬多個，以量制價，所以台北能把單價壓在4元以下。桃園雖然每年能開出1千2百多萬張繳費單，但還是沒辦法跟台北比，為了減少代收費的開支，有研擬策略，目前往推廣行動支付方向努力。

關於桃園路邊停車的代收費，超商每筆收4.3元，金融電信業者代收每筆3.3元，行動支付每筆0.5元。交通局為降低代收費支應成本，今年10月開始推廣智慧車柱搭配行動支付，未來也會研擬行動支付的優惠方案，改變民眾繳費習慣，減少市府路邊停車代收支應經費，也讓民眾能受惠。

桃園市政府為公有路邊停車格支付的代收費年年增加，其中超商代收手續費與台北有落差，議員認為不公平，要求交通局設法壓低費用（示意圖）。本報資料照片
桃園市政府為公有路邊停車格支付的代收費年年增加，其中超商代收手續費與台北有落差，議員認為不公平，要求交通局設法壓低費用（示意圖）。本報資料照片

劉仁照 桃園 超商

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