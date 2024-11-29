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「粉紅超跑」粉迷期待的來囉 2025年月曆周日發送

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
白沙屯媽祖婆網站將在本周日準備近4000本月曆，供民眾結緣免費索取。記者吳傑沐／攝影
白沙屯媽祖婆網站將在本周日準備近4000本月曆，供民眾結緣免費索取。記者吳傑沐／攝影

「粉紅超跑」粉迷每年所期待的來囉！今年唯一1場白沙屯大型年曆、月曆免費結緣發送會，就在12/1（周日）9點~16點，在白沙屯媽祖網站站本部登場，現場預計約有7000支年曆及近4000本月曆，等著大家這日來拜媽祖婆時，順道走來結緣索取。

自發性組織白沙屯媽祖婆網站製作推廣的白沙屯媽祖單幅掛軸式年曆，以及典藏版12幅月曆向來深受到民眾喜愛，全台各地開放的索取點供民眾索取後，常常被索取一空。站長駱調彬說，今年增加至310個免費索取點，人氣搶搶滾，11月11日開放免費索取至今，有200多個點已無存貨。

他說，製作推廣的白沙屯媽祖安家版單幅掛曆與12幅典藏版月曆今年將步入第18年，近2年白沙屯媽祖年月曆免費結緣發送會舉辦前，活動3天前就出現排隊人潮，感謝大家的熱情，也提醒礙於活動性質，謝絕國小以下小朋友排隊領取，希望信眾於12月1日當天上午9點至下午4點再來排隊領取，參拜白沙屯媽祖順便把媽祖年月曆帶回家。

白沙屯媽祖婆網站將在本周日準備約7000支大型年曆，供民眾結緣免費索取。記者吳傑沐／攝影
白沙屯媽祖婆網站將在本周日準備約7000支大型年曆，供民眾結緣免費索取。記者吳傑沐／攝影

月曆 白沙屯媽祖 網站

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